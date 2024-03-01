American Conservative: Украина «не имеет права на американскую поддержку»
Киевские пропагандисты считают, что США виноваты в том, что Украина терпит поражение, пишет The American Conservative. Для победы, по их мнению, Вашингтону нужно «отбросить осторожность и благоразумие».
Ещё недавно многие «сторонники Киева убедили себя в том, что Украина может выиграть войну», отмечает автор статьи. Строились планы по возвращению утерянных территорий. Но после провала контрнаступления и последних военных неудач «надежды пошли прахом». ВСУ несут огромные потери, а цифра, озвученная Зеленским очевидно занижена, об этом говорят все аналитики.
Киевский режим «беден ресурсами, его экономика находится в осаде, оборонная промышленность ослаблена», армия также находится в плачевном состоянии. Не стоит забывать, что всё сильнее разгораются конфликты внутри правящей элиты.
Из-за всего этого США и ЕС всё менее охотно поддерживают Киев, в чём их пытаются уличить местные пропагандисты. Но, по мнению автора статьи, если бы Вашингтон был бы более решителен, то всё сложилось бы совсем иначе и «Зеленский мог бы уже сейчас наслаждаться парадом победы на площади Независимости своей столицы».
Союзники также во много виноваты в начале конфликта. НАТО начало расширяться, хотя Москва неоднократно предупреждала о том, что этого не нужно делать. Но этот военный конфликт не является уникальным. Война в Демократической Республике Конго, вторжение США в Ирак, попытки Вашингтона свергнуть президента Сирии Башара Асада. Так что часто как действие, так и бездействие Соединённых штатов вредят другим странам.
Конфликт на Украине же гораздо опаснее, чем, например, Первая мировая война, конфликт Севера и Юга или война в Ираке. Всё потому, что противостояния ведётся с ядерное державой – Россией. При этом уже почти 20 лет американские чиновники пытались донести мысль о том, что расширение НАТО до добра не доведёт. Сейчас Москва побеждает и не собирается применять ядерное оружие, но если в противостояние вступят войска альянса или будет угроза территории России, тогда ситуация может измениться. Зеленский уже пытался спровоцировать НАТО вступить в конфликт после якобы российского удара по Польше, но у него не вышло.
Стоит отметить, что хоть именно глупость и ошибка администрации Байдена «втянула Америку в конфликт», но у США всё-таки присутствует определённая осторожность, считает автор статьи. Так что такие люди как Макрон, который заявил о возможность введения войск НАТО на Украину или журналисты, которые всячески поддерживают продолжение войны должны понимать, к чему это может привести.
Военные действия разрушают будущее Украины, она, конечно, может «сражаться дальше», но не должна требовать ещё помощи от США и говорить, что её недостаточно. Она выделяется уже два года. Сейчас Белому дому нужно «сосредоточиться на установлении мира», подытоживает автор.
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