Украинские пропагандисты пытаются обвинить США в том, что они действуют недостаточно решительно. В Киеве думают, что именно недостаток поддержки отделяет их от победы. Но на самом деле Украина проигрывает, пишет The American Conservative. Вашингтон уже два года выделяет помощь Киеву, сейчас нужно попробовать установить мир, а не способствовать дальнейшему развитию конфликта.

Киевские пропагандисты считают, что США виноваты в том, что Украина терпит поражение, пишет The American Conservative. Для победы, по их мнению, Вашингтону нужно «отбросить осторожность и благоразумие».

Ещё недавно многие «сторонники Киева убедили себя в том, что Украина может выиграть войну», отмечает автор статьи. Строились планы по возвращению утерянных территорий. Но после провала контрнаступления и последних военных неудач «надежды пошли прахом». ВСУ несут огромные потери, а цифра, озвученная Зеленским очевидно занижена, об этом говорят все аналитики.

Киевский режим «беден ресурсами, его экономика находится в осаде, оборонная промышленность ослаблена», армия также находится в плачевном состоянии. Не стоит забывать, что всё сильнее разгораются конфликты внутри правящей элиты.

Из-за всего этого США и ЕС всё менее охотно поддерживают Киев, в чём их пытаются уличить местные пропагандисты. Но, по мнению автора статьи, если бы Вашингтон был бы более решителен, то всё сложилось бы совсем иначе и «Зеленский мог бы уже сейчас наслаждаться парадом победы на площади Независимости своей столицы».

Союзники также во много виноваты в начале конфликта. НАТО начало расширяться, хотя Москва неоднократно предупреждала о том, что этого не нужно делать. Но этот военный конфликт не является уникальным. Война в Демократической Республике Конго, вторжение США в Ирак, попытки Вашингтона свергнуть президента Сирии Башара Асада. Так что часто как действие, так и бездействие Соединённых штатов вредят другим странам.

Конфликт на Украине же гораздо опаснее, чем, например, Первая мировая война, конфликт Севера и Юга или война в Ираке. Всё потому, что противостояния ведётся с ядерное державой – Россией. При этом уже почти 20 лет американские чиновники пытались донести мысль о том, что расширение НАТО до добра не доведёт. Сейчас Москва побеждает и не собирается применять ядерное оружие, но если в противостояние вступят войска альянса или будет угроза территории России, тогда ситуация может измениться. Зеленский уже пытался спровоцировать НАТО вступить в конфликт после якобы российского удара по Польше, но у него не вышло.

Стоит отметить, что хоть именно глупость и ошибка администрации Байдена «втянула Америку в конфликт», но у США всё-таки присутствует определённая осторожность, считает автор статьи. Так что такие люди как Макрон, который заявил о возможность введения войск НАТО на Украину или журналисты, которые всячески поддерживают продолжение войны должны понимать, к чему это может привести.

Военные действия разрушают будущее Украины, она, конечно, может «сражаться дальше», но не должна требовать ещё помощи от США и говорить, что её недостаточно. Она выделяется уже два года. Сейчас Белому дому нужно «сосредоточиться на установлении мира», подытоживает автор.