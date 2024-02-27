«Даже если придётся выкручивать руки украинцам» — эксперт Le Figaro назвал приоритеты европейской политики на Украине

Европа не выработала стратегию в отношении конфликта на Украине, поэтому она хаотично поставляет вооружения, которые не могут даже проявить свою эффективность во время боя, пишет бывший директор французской Военной школы Винсент Депорт в Le Figaro. Европейцам нужно определиться со своими целями и устремлениями, принять радикальные меры, но важнее всего — заставить мобилизоваться самих украинцев.

«После падения Авдеевки, смерти Навального и чудовищных ораторств кандидата Трампа все поняли, насколько серьёзными будут последствия победы России на Украине», — пишет бывший директор французской Военной школы генерал-майор французской армии Винсент Депорт в Le Figaro. Победа России может расколоть Европу и привести к её политическому исчезновению. «Не сомневайтесь: эта война наша, и фронт Донбасса — это фронт нашей свободы».

По словам автора статьи, сейчас не время определять причины этой войны, над этим в будущем будут биться историки. И он предлагает отбросить сожаления: «Мы боремся не с Россией, а с политическим проектом и неприемлемым возвратом к худшему в нашей истории».

И, по словам автора статьи, главная проблема не в поставках западного оружия, а в отсутствии у Европы стратегии и единой воли. Эти два просчёта скрываются под хаотичными поставками вооружений и теоретическими разглагольствованиями. Задача стратегии — соединить действия и желания с общими намерениями. «Война без чёткой цели становится, как и война на Украине, войной без конца», — пишет автор статьи.

Однако с самого начала этого конфликта из-за расхождения во взглядах и интересах европейцы не смогли договориться о том, чего они ожидают. Но Европе нужно решить, во-первых, «какую новую архитектуру безопасности она будет создать в среднесрочной перспективе — с Россией, против нее или без нее?» Кроме того, европейцам нужно договориться, какие военно-политические условия необходимо создать в краткосрочной перспективе, чтобы привести к благоприятным переговорам. Переговоры вести в любом случае придётся, отмечает автор статьи, а без определения общих целей Европа не сможет выстроить стратегию и, значит, добиться достойного выхода из кризиса.

Так, сейчас Европа поставляет Киеву разную технику и вооружения, из-за беспорядочности которой Украина не может построить оперативную стратегию. В итоге на фронте эти вооружения даже не успевают проявить себя с той эффективностью, которой от них ожидают. Хотя в этих поставках следует различать хотя бы краткосрочную перспективу, в рамках которой техника должна предотвратить прорыв российских сил, и среднесрочную перспективу, то есть цель восстановить силы и численность к лету 2025 года.

Проблема номер два — это демонстрация абсолютной воли. «Мы должны явными знаками доказать непреодолимую твёрдость сдерживания: империи останавливаются только перед лицом силы. Эта война радикальна: мы должны противопоставить ей радикальные меры», — пишет автор статьи. По его словам, каждая европейская страна должна определить, какие радикальные меры она может взять на вооружение. Так, Франция могла бы для начала довести траты на оборону до 3% ВВП. Она могла бы предоставить Киеву своё лучшее оборудование, включая самолеты Rafale.

«Но всё это имеет смысл только в том случае, если Украина больше мобилизуется. Мы должны настаивать на этом, потому что в противном случае действия Европы не принесут ожидаемого эффекта и смысла. И раз эта война европейская, раз она не может вестись без нас, раз на карту поставлено наше существование, нам нужно сказать своё слово, громко и ясно, по поводу её ведения и её амбиций. Даже если для этого потребуется выкручивать руки тем, кому в Киеве нужна такая твёрдость, чтобы выйти из закостенелой позиции, которая сейчас их держит, как в тюрьме», — пишет автор в своей статье для Le Figaro.