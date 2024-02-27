Американский политолог: лучшим для всех исходом конфликта на Украине станет её «финляндизация»

Первая фаза украинского конфликта завершилась окончательным заходом боевых действий в тупик, а состоится ли его вторая фаза будет зависеть от того, какие действия будут предприниматься в ближайшие несколько лет, пишет на страницах Responsible Statecraft профессор политологии Тулейнского университета в Новом Орлеане Кристофер Феттвайс. Вместе с тем, как полагает Феттвайс, чем всё закончится, понятно уже сейчас: возвращения к статусу кво Украина точно не добьётся. В таких условиях неизвестным остаётся лишь то, в какой форме в итоге произойдёт мирное урегулирование, и как можно будет избежать «второго акта в этой трагедии», убеждён эксперт.

На Западе уже сейчас громко звучат голоса тех, кто считает лучшим способом не допустить «второго раунда» дальнейшее расширение НАТО с включением в альянс Украины, продолжает Феттвайс. Однако если НАТО пойдёт таким путём, по существу оно практически гарантирует себе повторение конфликта — «ведь то, что в глазах одного выступает сдерживающим фактором, в глазах другого часто становится провокацией», предупреждает политолог. По мнению эксперта, дальнейшая экспансия альянса обязательно создаст условия для напряжённости и конфликта, — ведь она уже стала причиной трагедии, и Россия не станет просто «стоять и наблюдать, как Украина вступает в лагерь противника». Те же, кто рассчитывает на сдерживающую роль альянса, упускают из виду, что «Украина просто-напросто более дорога россиянам, чем нам», и в Кремле явно будут рассчитывать, что «ни один американский президент не станет жертвовать Нью-Йорком ради Киева», рассуждает автор.

Но есть и другое решение, которое позволит обеспечить Украине безопасность, не вызывая у России лишней тревоги, полагает Феттвайс. По мысли политолога, этим решением может стать «финляндизация» украинского государства.

Во времена холодной войны Финляндия по существу являлась нейтральной страной: она никогда не занимала никаких чётких позиций по актуальным вопросам и старалась избегать любой критики в адрес СССР, напоминает американский эксперт. Хельсинки чётко давали Москве понять, что не стремятся в западный лагерь, но вместе с тем не поддавались и на попытки вовлечь из в Организацию Варшавского договора. Сам термин «финляндизация» до распада СССР часто использовался на Западе в негативном ключе, служа своего рода предостережением о том, что может случиться с остальной Европой, если США не будут сохранять бдительность, — и из-за такого подхода в те времена часто забывалось, насколько хорошим оказался такой курс для самих финнов: всевозможные кризисы холодной войны просто обошли их стороной, и они до сих пор регулярно входят в число самых счастливых народов на планете, подчёркивает автор.

По сути финляндизация — это лишь признание геополитических реалий, и для маленькой страны, волею судеб оказавшейся соседкой сверхдержавы, во времена холодной войны она сработала как нельзя лучше, пишет Феттвайс. В аналогичном положении вскоре окажется и Украина, которая будет соседствовать c «непредсказуемой великой державы» — и Киеву следует сделать тот же выбор, а США было бы неплохо его к этому выбору подтолкнуть, убеждён политолог.

После финляндизации Украине будет нельзя вступать в западный лагерь, но она не попадёт и «под пяту» России — она останется нейтральной «буферной зоной» между Россией и НАТО, и это позволит обезопасить украинцев, разъясняет автор.

По мнению Феттвайса, если Вашингтон начнёт кампанию с целью подчеркнуть нейтральный статус Киева и обеспечить её финляндизацию, это может помочь успокоить Москву и избежать провокационных шагов. Подобный исход будет самым приятным для всех, в том числе и украинцев — ведь хотя им и придётся смириться с невозможностью вступить в НАТО, это разочарование сгладит осознание того, что они находятся на верном пути к миру и стабильности, подытоживает эксперт.