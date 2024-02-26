NYT: старшего советника сената США уличили в работе на Украину
Позже он доставил оборудование в Харьков. «Вы никогда не поедете на Украину во время войны с пустым чемоданом», — гордо заявил Паркер.
Позже он доставил оборудование в Харьков. «Вы никогда не поедете на Украину во время войны с пустым чемоданом», — гордо заявил Паркер.
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров рассказал, почему Казань была выбрана местом проведения турнира.
Вступление Швеции в Североатлантический альянс укрепит союз и безопасность Европы и мира. Такую точку зрения высказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил об адаптации комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для машин.
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от итальянца Янника Синнера в финале Australian Open.
Сирены воздушной тревоги активировали в двух регионах на юге Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Организация Объединённых Наций продолжит помогать населению Палестины после отставки кабмина страны. С заявлением об этом выступил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин закончил курс лечения в рамках программы помощи игрокам НХЛ.
Союзникам Украины из числа стран Запада следует быть более активными в деле оказания помощи Киеву. Об этом заявил 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека погибли и ещё трое пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Почаево.
На Играх Будущего в Казани объявили эвакуацию с турнира по битве роботов из-за пожарной сигнализации.
Президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе.
Запад якобы не стремится к войне с народом России и пытается предотвратить эскалацию ситуации на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае.
Североатлантический альянс поддержит Молдавию, если Россия предпримет попытку включить в свой состав Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). С заявлением об этом выступил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что экс-полузащитник Алан Дзагоев начал проходить стажировку в армейском клубе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину моментально докладывают об изменениях в ситуации в зоне СВО.
Члены венгерского парламента проголосовали за избрание новым президентом Венгрии Тамаша Шуйока.
Подразделения Вооружённых сил России впервые за время проведения спецоперации на Украине уничтожили американский танк M1 Abrams. Как сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех», миф о его неуязвимости был наглядно развеян.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пока не обращался в суд с апелляцией по делу о контрабанде наркотиков.
Глава правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибыл с официальным визитом в Москву.
Премьер-министру Канады Джастину Трюдо не следует «примазываться» к победе России в конфликте на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта.
Стало известно, какой клуб на данный момент хочет возглавить главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.
Депутат Европейского парламента от Литвы Бронис Ропе направил письмо Еврокомиссии, в котором высказал мнение, что транзит российского зерна через ЕС укрепляет экономику России. В связи с этим перевозки следует «взять под контроль», считает он. С текстом обращения ознакомился RT.
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об отстранении России от международных турниров.
В Индии товарный поезд с 53 вагонами с щебнем проехал почти 80 км без машиниста, пишет газета The Independent.
Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, почему он не задумывается об изучении четверного акселя.
Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи назвал своего кумира среди фигуристов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить, поздравит ли президент России Владимир Путин нового президента Венгрии с назначением на пост.
Факты вмешательства посольства США в Москве в предстоящие выборы президента России выявила профильная комиссия Государственной думы. Собранные в рамках расследования материалы будут переданы в Министерство иностранных дел России.
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что судьям придётся объявлять своё решение после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Новое исследование показало, что с 1 января по 20 февраля 2024 года продажи чеснока в России выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике. В результате этого пострадал мирный житель.
«Металлург» победил «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео с горящим M1 Abrams, заявил, что данные американские танки будут гореть так же, как и другие.
Стоимость биткойна превысила $53 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года.
Пресс-служба «Зенита» выступила с поздравлением в адрес нападающего Вильсона Изидора, у которого родился ребёнок.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник над территорией Выгоничского района.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию венгерским парламентом протокола о приёме Швеции в Североатлантический альянс.
В Министерстве обороны России заявили об уничтожении ещё одного украинского беспилотника в небе над Белгородской областью.
Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как на судей повлияет то, что им придётся объявлять своё решение после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое детей десяти и 11 лет пострадали в результате обстрела Новой Таволжанки со стороны Вооружённых сил Украины.
Врач-диетолог Наталья Павлюк рекомендовала исключить из своего рациона сахарозаменители.
Военная хроника сообщила, что российские военные впервые уничтожили беспилотником «Ланцет» шведскую САУ Archer.
Москва солидарна с высокими оценками организации голосования в Республике Беларусь со стороны международных наблюдателей. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, может ли недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российской фигуристке Камиле Валиевой как-то сказаться на результатах рассмотрения апелляций России и Канады по решению Международного союза конькобежцев (ISU) относительно перераспределения результатов командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Парламент Венгрии в ходе первого заседания весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал рекомендации по измерению давления.