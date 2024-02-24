Консервативные СМИ в США не поверили в заявления Минюста США о том, что показания ключевого свидетеля по делу о коррупции семьи Байденов на Украине на самом деле оказались клеветой, сообщает The New York Times. По их мнению, дискредитация свидетеля является частью заговора с целью защитить Байдена любой ценой.

Консервативные СМИ в США не поверили в заявления Минюста США о том, что Александр Смирнов, обвинивший Джо Байдена и его сына Хантера в коррупции на Украине, на самом деле солгал. По их мнению, дискредитация свидетеля является частью заговора с целью защитить Байдена любой ценой, пишет The New York Times.

Ведущий Fox News Джесси Уотерс, к примеру, напомнил, что ранее ФБР считало Смирнова источником, заслуживающим доверия, а Мария Бартиромо из Fox Business назвала заявление Минюста «тактикой запугивания».

Джанин Пирро, ещё одна звезда Fox, в свою очередь, обратила внимание на предвзятость американских спецслужб в отношении Смирнова: «Они платили ему деньги, он вызывал полное доверие. Теперь внезапно, пару месяцев назад, они решают: «О, он не заслуживает доверия», потому что утверждает, что Джо Байден и Хантер являются частью проблемы».

Другие журналисты настаивают, что дело против Байденов по-прежнему имеет под собой основания. Онлайн-издание The Washington Examiner подчеркнуло, что в расследовании по делу об импичменте Байдена есть и другие доказательства, помимо показаний Смирнова: заявления других свидетелей и банковские записи.

А The Daily Caller провела сравнение между Смирновым и Кристофером Стилом — бывшим агентом британской разведки, чьи утверждения о сговоре между Россией и Трампом во время выборов 2016 года широко обсуждались в американских СМИ. Почему же Стилу не было предъявлено обвинение в обмане правительства, задаётся вопросом издание.