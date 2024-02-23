Современная Британия похожа на поздний СССР — экономист в интервью Der Spiegel

Британская система переживает экономический крах из-за идеологии неолиберализма — утверждает Эбби Иннес из Лондонской школы экономики (LSE). В интервью немецкому Der Spiegel она проводит параллели с поздним СССР, с тем, что от провалившихся догм неолиберализма так же трудно отказаться, как и от советской системы, и что вместо реформ правящий класс Великобритании выбирает растущий авторитаризм, чтобы подавить недовольство неолиберализмом. Британский экономист ожидает разрушения «британской демократии».

«Британская система терпит крах по тем же причинам, что и советская система», — утверждает новая книга профессора Лондонской школы экономики (LSE) Эбби Иннес — «Поздняя советская Британия». Как и в позднем СССР, в современной Великобритании полагают, что «применяют науку эффективного распределения вещей», только место централизованного планирования в британской политической модели занимает идеология неолиберализма. Как и советская система, указывает Иннес в интервью Der Spiegel, неолиберализм подразумевает, что действия человека легко предсказуемы и управляемы, только не государственным контролем, а рыночным механизмом, который рационализирует поведение человека.

Такой упрощённый экономизированный подход к деятельности человека оказался провальным. «В результате сегодня в Британии наблюдается поистине необычайная экономическая дисфункция и социальное неравенство», — заявляет Иннес. В интервью она указывает, что в страну «возвращаются болезни викторианских времён, из-за недостаточного питания детей», например, у посещающих школы регистрируют цингу и рахит. По её оценкам, в Великобритании 4,2 млн детей живут в бедности, «это прямой результат того, что свободные рынки не работают так, как предполагает теория».

Сходства с СССР не заканчиваются упрощённым подходом к экономике. Как и советскую систему, неолиберализм невозможно пересмотреть путём выборов, Иннес в интервью даже заявляет о «латентных тенденциях к авторитаризму в неолиберализме». «Чем больше вы настаиваете на поддержании таких систем, даже если они постоянно терпят неудачу, тем более авторитарным вы должны быть, потому что вы должны подавлять растущее инакомыслие».

Великобритания тут не исключение, правящая Консервативная партия, наиболее явно представляющая идеологию неолиберализма, например, «в 2022 году приняла закон, ограничивающий право на протест», в избирательном праве усложнила процедуры допуска на выборы, что, по мнению Иннес, вредит наиболее бедным избирателям, у которых не всегда есть необходимые документы для регистрации в качестве избирателей.

Кроме того, в интервью немецкому Der Spiegel Иннес указывает, что «после брексита консервативные правительства также приняли всё более поляризующую форму публичного политического языка… что оппозиция не является легитимной оппозицией в демократической системе, а является предателями».

На вопрос немецкого журналиста, стоит ли ждать экономический коллапс Соединённого Королевства, как и СССР, Иннес отвечает, что «реальная проблема заключается в том, что британская демократия рухнет раньше, чем это сделает нынешний экономический порядок». Она полагает, что если Консервативной партии удастся удержаться у власти, то Великобританию ожидает превращение в «нелиберальную демократию, как в Венгрии», всё возрастающее социальное и экономическое неравенство. При этом на оппозиционную Лейбористскую партию тоже немного надежд, потому что со времён Тони Блэра и Гордона Брауна она также усвоила неолиберальные догмы.