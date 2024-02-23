Экс-посол Франции в России: международному сообществу придётся склонить Киев к переговорам с Москвой
ЖАН ДЕ ГЛИНИАСТИ, экс-посол Франции в России: Украинцам не удалось (договориться с Россией) дважды. Им не удалось сделать это с помощью Минских соглашений, согласно которым они отказывались от Крыма. Им также не удалось сделать это с помощью Стамбульских переговоров — или переговоров в Анкаре, уже не помню, — прошедших 30 марта 2022 года. Согласно проекту соглашения, они должны были отодвинуть на 15 лет голосование о самоопределении в Крыму и Донбассе, то есть, по сути, отказаться от этих двух регионов. Проблема в том, что с течением времени пролилось много крови. И чем больше мы увязаем в конфликте, в крови, в страдании и так далее, тем меньше мы хотим отказываться от того, что стоило нам такого количества жизней и боли. И чем дальше, тем, по моему мнению, будет тяжелее прийти к переговорам и тем больше будет необходимости в международном давлении.
Потому что статистика, показанная вами и прокомментированная госпожой Гужон, интересна. Но с российской стороны имеется точно такая же, зеркальная статистика. Четыре месяца назад был опрос, согласно которому подавляющее большинство русских выступило за мирное решение конфликта, но почти то же подавляющее большинство уточнило: «на российских условиях».
Это означает, что время переговоров пока не приблизилось, и вполне вероятно, что в тот или иной момент понадобится оказать небольшое давление со стороны международного сообщества, чтобы прийти к урегулированию путём переговоров, если мы к этому придём. Потому что заморозка конфликта, к сожалению, более вероятна, чем другие сценарии.
Дата выхода в эфир 22 февраля 2024 года.
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