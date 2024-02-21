Guardian: Американские учёные считают Трампа худшим президентом в истории

По результатам опроса 154 учёных, Дональд Трамп оказался на последнем, 45 месте, сообщает The Guardian. Получается, что он даже хуже, чем президенты, связанные с гражданской войной. Джо Байден занял 14 место. Такой список уже составлялся в 2015 и 2018, с тех пор все современные президенты республиканцы потеряли в позиции в рейтинге, а демократы, наоборот, заняли места повыше. Например, Барак Обама занял 7 место, поднявшись сразу на 9 позиций.

В рейтинге всех американских президентов в истории, основанном на мнении 154 учёных, Дональд Трамп занял последнее место, сообщает The Guardian. При этом, он оказался ниже даже «исторически ужасных руководителей», которые были связанны с гражданской войной.

Байден же занял аж 14 место. Ему в достижения приписывают то, что он «спас пост президента от Трампа» и «возобновил более традиционный стиль президентского лидерства».

Сам рейтинг был составлен по определённой системе. Респонденты должны были оценить каждого президента по шкале от 0 до 100, оценивая степень его величия, где 0 – неудачный, 50 – средний, а 100 – великий.

Первое место занял Авраам Линкольн, который вписал своё имя в историю, отменив рабство. Он опередил Франклина Делано Рузвельта. Следующими в списке числятся Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Гарри Трумэн.

Барак Обама же поднялся аж на 9 позиций, по сравнению с результатом предыдущего опроса. Сейчас он занял 7 место.

При этом стоит обратить внимание на интересный факт. Каждый современный президент-демократ поднялся в рейтинге – Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер, в то время как каждый республиканец, наоборот, упал. Даже Рональд Рейган. Так что кажется, что президенты-демократы поднялись просто потому, что «они не Трамп и не члены его партии». Не повлияли на повышение демократов в рейтинге их политические неудачи.

Даже сами авторы исследования признали, что деятели науки, которые принимали участие в опросе «склоняются к левым взглядам».