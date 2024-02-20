Fox News: Трамп может стать первым настоящим политзаключённым в США
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, что дал бы нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе красно-белым в случае перехода в клуб.
В экспедиции «Юные геологи» на Полярный Урал примут участие дети из Ямала и Донбасса.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о второй волне строительства жилых комплексов по реновации в столице.
В Министерстве здравоохранения Московской области заявили, что с начала 2024 года в регионе заготовили более пяти тонн донорской крови и её компонентов.
Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила противопоказания к интервальному голоданию.
Полиция Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку после нападения домашних собак в ошейниках на женщину.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что его коллега из Венесуэлы Иван Хиль Пинто получил приглашение приехать в Россию с визитом.
В павильоне «Атом» на выставке «Россия» поженились 16 пар — жители Снежинска, Удомли, Десногорска, Трёхгорного, Новоуральска, Краснокаменска и других атомградов.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине применяют беспилотники сотнями в сутки.
Бойцы Балтийского флота уничтожили две иностранные гаубицы украинских войск во время наступления в Запорожской области.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об адаптации российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в Испании.
Работы по комплексам «Пересвет», «Посейдон», «Сармат» находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о победе над «Химками» в контрольном матче.
Успех войск России в Авдеевке нужно развивать, но развитие должно быть подготовленным и обеспеченным, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Один из ведущих российских специалистов в парном катании Павел Слюсаренко рассказал, как однажды слова Тамары Москвиной сподвигнули его доказать всем, что его успех не случаен.
Подразделения ВС России фактически встали по всему побережью Конки, там стоят не только наблюдательные пункты, но и войска, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Один из ведущих российских специалистов в парном катании Павел Слюсаренко высказался об элементах ультра-си.
Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа будет обращаться в Европейский суд по правам человека в случае поражения в британских судах.
Соединённые Штаты не могут одновременно призывать к поражению России и вести диалог по стратегической стабильности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о дальнейшем проведении Спартакиады сильнейших.
Украинские войска планировали прорвать российскую оборону в районе Крынок и сосредоточили у населённого пункта четыре бригады, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Концерт лауреатов XXVIII премии «Золотой граммофон» состоится 25 февраля в Санкт-Петербурге.
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав озвучил причину несостоявшегося возвращения в московский клуб в 2020 году.
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочные приговоры по уголовным делам в отношении военнослужащих украинского националистического объединения «Азов»* Национальной гвардии Украины Святослава Серого и Андрея Ковкрака.
В России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, их никто не ограничивает, но главное, чтобы они не трогали детей, заявил российский президент Владимир Путин.
Масштабное контрнаступление украинской армии в прошлом году детально планировалось Соединёнными Штатами, натовскими инструкторами, поэтому поражение ВСУ стало для них сильным потрясением, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о товарищеских матчах сборной России с Парагваем и Сербией.
Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке послания Федеральному собранию.
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о ситуации касательно форварда красно-белых Квинси Промеса.
Подразделения украинской армии за два дня боёв в Авдеевке лишились 2,4 тыс. военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Украинским военным, которые остаются на позициях, не нужно «плакать по радиосвязи» и умолять об эвакуации — пусть сдаются в плен армии России, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков высказался о «Гонке Легкова».
Президент России Владимир Путин призвал качественно улучшить работу по привлечению трудовых мигрантов.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежского эксперта Петтера Соленга Скинстада в адрес Александра Большунова.
Украинские войска при уходе из Авдеевки оставили большое количество раненых военных, оружия, а также заминированных площадей. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от украинских военных.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что безработных в России, по официальным данным, 460 тыс.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что план контрнаступления украинской армии был разработан штабными сотрудниками из Польши и Прибалтики.
Российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Украинские войска не дошли даже до первой линии обороны в ходе своего контрнаступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
ЦСКА нанёс поражение «Химкам» в контрольном матче.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что 260 спутников стран НАТО работают для обеспечения поддержки украинских войск.
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского эксперта Петтера Соленга Скинстада в адрес российского лыжника Александра Большунова.
Обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Генштаб ВС России провёл операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
США снова заблокировали в Совбезе ООН резолюцию Алжира, которая требовала немедленного прекращения огня на территории сектора Газа.
Отгрузка нефтепродуктов из Усть-Луги Ленинградской области возобновлена, проблему транспортного хаба в порту удалось решить. Об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
Минюст России внёс «Радио Свобода»* в перечень нежелательных в стране иностранных и международных НПО.