Fox News: Трамп может стать первым настоящим политзаключённым в США

Дональд Трамп сталкивается с постоянными судебными преследованиями, его семью запугивают, а теперь он должен выплатить ещё и гигантский штраф. Не дойдёт ли до того, что Трамп станет первым настоящим политзаключённым в США, задаётся вопросом ведущая Fox News.

Есть ли опасность, что Дональд Трамп станет первым настоящим политическим заключённым в США? На выходных я много думала об этом. Учитывая бессовестное финансовое постановление суда Нью-Йорка в гражданском деле о мошенничестве, лавину обвинений Фани Уиллис в Джорджии, попытки исключить Трампа из списков кандидатов и, не будем забывать, уголовное дело, которое ведёт Джек Смит в отношении событий 6 января, — что ещё приходится думать сторонникам Трампа?

Деспоты могут держаться за власть разными способами. Политическую оппозицию убирают с помощью цензуры на оппозиционные взгляды, запугивания свободомыслящих с помощью оскорблений, показных судебных дел и, конечно, тюремного заключения оппозиционеров. Сюда всё это входит. И конечно, бывают угрозы членам семьи и финансовое истощение. Дональд Трамп сталкивается со всем этим.

Откуда мы знаем, что всё это политически мотивировано? Помимо того, что суд Нью-Йорка, как в романе, применяет статьи о мошенничестве, или того, что прокурор округа Фултон предъявляет вымышленные обвинения, будто Трамп управляет каким-то коррупционным предприятием, есть ещё вот такой очевидный факт. Если бы Трамп тихонько ушёл из политики, никто из нас ничего бы не услышал ни про Летицию, ни про Фани, ни про Джека.

Россия и Китай, её союзник в эпоху Байдена, хорошо знают, как уничтожить инакомыслие, пока оно не стало слишком сильным. Они крайне жестоки и эффективны. Китай усмиряет и пытает мусульман-уйгуров, Россия подавляет протесты, выступающие за свободу, и сажает в тюрьму Навального, затем объявляет о его внезапной смерти. Все, кто выступает против власти, теперь знают, что с ним может случиться то же самое.

В то же время лояльные люди, которые доказывают, что они по-настоящему преданы движению, получают особые привилегии и одобрение. И именно на это и надеются лидеры команды «Схватить Трампа».

Дата выхода в эфир 20 февраля 2024 года.