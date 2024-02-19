На Западе постоянно путаются в показаниях, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. Сначала говорят, что российская армия слаба и дезорганизована, а потом, что она может «одолеть всю Европу». Всё это порождает настоящий хаос. При этом именно США вторгаются в другие страны, а не Россия.

Financial Times сообщает, что НАТО боится российского военно-промышленного комплекса. Стоит ли за подобными сообщениями какая-то повестка? Ведь Путин только что сказал, что они не заинтересованы в нападении на НАТО.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Это всегда повестка. Проблема в том, что Запад не может разобраться в своей истории. Итак, что же это? Российские вооружённые силы слабы. Они делают свои ракеты. Им приходится использовать компьютерные чипы из стиральных машин и холодильников, чтобы запускать ракеты. О, Боже мой. Их военные некомпетентны. Они плохо руководят. Все заполнено призывниками. Их заставили. Им приставили оружие к голове. На самом деле они не хотят воевать. Да и воевать они все равно не умеют. Боже мой, они ужасны. Или, Господи, русские идут. Они сильнее, чем силы «Звездных войн». Они могут одолеть всю Европу. Ладно, выкладывайте свои истории, ребята. Какая из них?

Я имею в виду, они гигант ростом в 10 футов или они мини-я из фильмов Майка Майерса? Карлик. Крошечный карлик без способностей? Пожалуйста, просто предоставьте мне одну сюжетную линию. Придерживайтесь её. Да, но нет.

Запад — шизофреник. Они как бог Янус — два лица, смотрящие вперед и назад, и они не знают, какая Россия. Так что на западе хаос. Я до сих пор не могу понять, в чем заключается их сегодняшняя история. В том, что это у России есть огромный военный комплекс, который невозможно остановить? Ну, если это так, то у Запада нет надежды.

Но не Владимир Путин осуществлял военные вторжения в Сирию, Ирак, Афганистан, Ливию, Сомали, Эфиопию. Я имею в виду, просто пройдитесь по списку. Если вы пройдете по списку. Начиная с 1989 года, военное вторжение России за пределы своей страны, на которое она не спрашивала разрешения, было в 2008 году, во время войны с Грузией, потому что Грузия напала. В остальном Россия оставалась дома. Россия не занималась внеслужебной военной деятельностью за пределами своих национальных границ.

Соединённые Штаты, конечно, занимались. Как и Великобритания. Чёрт возьми, спросите народ Сербии, бывшей Югославии. Так что это отказ взглянуть на правду о том, кто на самом деле является имперскими державами, которые устраивают хаос. Россия бомбит Йемен? Нет. Россия наносит удары крылатыми ракетами по Багдаду? Нет. Россия убивает поселенцев, мирных жителей и пастухов в Сирии? Нет. Это Соединённые Штаты. Это моя страна. Но мы не можем притворяться, что это что-то другое. Она такая, какая есть. Поэтому я прекрасно понимаю, почему Россия делает то, что делает, потому что их загнали в угол. У них не было выбора.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2024 года.



