WSJ: Европа пытается перевооружаться из страха перед мощью России

Новые реалии заставляют Европу увеличивать военные расходы, констатирует Wall Street Journal. Сегодня европейцами движет не только и не столько опасения из-за угроз Трампа, сколько страх перед растущей мощью России. Европа пытается нарастить мощности по производству оружия, помогать Украине и перевооружаться, но цена за это слишком высока. Неизбежно страдает социальное обеспечение и здравоохранение.

Новые реалии заставляют Европу увеличивать военные расходы, констатирует The Wall Street Journal. На Украине продолжается СВО, в США растут шансы прихода к власти Трампа, который грозит вывести страну из НАТО. Европейские производители оружия работают круглосуточно и открывают новые заводы.

Однако, если Европа действительно собирается противостоять России и снизить свою зависимость от Штатов, ей предстоит очень сложный путь. Дональд Трамп ещё официально не объявлен кандидатом от Республиканской партии, но уже кардинально повлиял на ход дебатов в США своими заявлениями по поводу Североатлантического альянса и безопасности.

Критика НАТО, а также помощи Украине появилась вначале в его речах, а затем всё чаще — в речах политиков-республиканцев. В США растёт недовольство по поводу Украины, Европы и НАТО, и такая позиция резко контрастирует с европейской убеждённостью противостоять растущей российской мощи.

По заявлению главы НАТО Столтенберга, в этом году, впервые за десятилетия, европейские страны — члены альянса потратят на оборону 2% своего ВВП. При этом некоторые страны даже превышают этот порог.

Однако, как отмечает издание, этого может быть недостаточно для тех критиков по другую сторону океана, которые считают, что Европа спохватилась слишком поздно, а её вооружённые силы ослаблены десятилетиями недостаточных инвестиций.

Но и здесь не всё так однозначно. По данным французского аналитического центра IRIS, почти две трети денег, выделенных ЕС на военное снаряжение с момента начала СВО, были направлены американским подрядчикам. Европейские лидеры всё чаще говорят, что такое перевооружение выгодно Штатам. Американские реактивные истребители, ракетные установки и системы ПРО пользуются большим спросом в ЕС.

Давление на европейских союзников НАТО началось до Трампа, напоминает WSJ. Ещё министр обороны Обамы Роберт Гейтс пугал возможностью мрачного будущего альянса. Трамп ещё больше усилил давление, пригрозив, что будет заниматься делами поважнее, если Европа не увеличит свой вклад.

Более того, некоторые бывшие советники Трампа позже признавали, что возможен был выход США из НАТО, если бы тот остался в Белом доме на второй срок. А в недавней речи он и вовсе заверил, что призвал бы Россию делать всё что заблагорассудится, если бы европейцы не занялись своей обороной.

Реакция не заставила себя ждать. И хотя Трампа осудили многие и в США, и в Европе, администрация Байдена тем не менее потребовала от европейцев увеличить траты на вооружённые силы. Теперь рассуждения на эту тему утратили статус табу, констатирует WSJ.

Сегодня европейцами движет страх скорее перед сильной Россией, нежели перед угрозами Трампа. Европейское производство снарядов и другого оружия для Украины выросло на 40% с начала СВО. Тем не менее объём производства не способен удовлетворить потребности ВСУ. Поэтому лидеры ЕС стараются нарастить мощности и открывают новые оборонные заводы.

Но здесь кроется другая проблема. Поддержать такой рост расходов на армию очень сложно. Скорее всего, это произойдёт за счёт снижения расходов на социальное обеспечение, пенсии и здравоохранение. Значительная часть недавнего увеличения расходов была направлена на приобретение нового оборудования для Украины. В то же время Европе требуется фундаментальная перестройка вооружённых сил, которая, по признанию министров обороны, будет также крайне дорогостоящей.

Европейские вооружённые силы изо всех сил стараются сотрудничать в вопросах планирования и развёртывания, чтобы как можно эффективнее расходовать средства, пишет издание. Однако планировщикам пришлось непросто, когда они безуспешно пытались уменьшить национализм и конкуренцию среди производителей оружия.

К сожалению, пока так и не удалось устранить растрату, дублирование заказов и дефицит производства некоторых жизненно важных видов оборудования. В пример издание приводит военный вертолёт европейского производства NH90. Его рекламировали как особую модель межконтинентального проекта. В итоге он получил больше разных вариантов, чем стран-заказчиков.

Другими словами, европейским странам — членам НАТО ещё предстоит проделать долгий путь, чтобы укрепить сотрудничество и взаимодействие друг с другом.