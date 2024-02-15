WSJ: Европа пытается перевооружаться из страха перед мощью России

Популярное
-
Такер Карлсон: посещение российского магазина способно настроить американца против США Tucker Carlson Network
-
«На вкус отменно! И без ГМО!» — Такер Карлсон оценил «российскую версию Макдоналдса» Tucker Carlson Network
-
«Идеальная чистота и порядок»: Такер Карлсон испытал шок в московском метро Tucker Carlson Network
-
Sky News: «поцелуй меня в задницу!» — Марджори Тейлор Грин ответила Кэмерону на критику за отказ помогать Украине Sky News
-
«Макгрегора — в Пентагон»: Трамп уже собирает команду из проверенных людей Washington Post
-
PBS: «сначала Америка, потом Украина» — член конгресса объяснила нежелание республиканцев одобрить закон о финансировании Киева PBS
-
MSNBC: массовая стрельба в США достигла масштабов эпидемии MSNBC
-
Guardian: решение уволить Залужного грозит Зеленскому политическим и военным хаосом Guardian
INFOX.SG
-
В Нижегородской области введут новую поддержку для многодетных семей
В Нижегородской области планируют расширить меры поддержки для многодетных семей. Так, должно быть разработано приложение, в котором будут указаны положенные для данной категории граждан акции и льготы.
-
В Удмуртии почтили память воинов-интернационалистов
В Ижевске возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. В церемонии приняли участие ветераны, кадеты, представители региональных властей.
-
Der Spiegel заподозрил Путина в троллинге после слов о дееспособности Байдена
Немецкий журнал Der Spiegel заподозрил президента России Владимира Путина в троллинге американских властей после его высказывания о том, что он не увидел «недееспособности Джо Байдена» при встрече с ним. Журналисты также усмотрели признаки насмешки в словах Путина о том, что Москва предпочла бы работать с Байденом, потому что он «человек более опытный» и прогнозируемый.
-
Путин назвал российский Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что считает танк Т-90М «Прорыв» российского производства лучшим в мире.
-
Захаров: у юниоров появилась возможность находиться с основной сборной
Победитель Игр-2014 в шорт-треке Руслан Захаров высказался о прогрессе российских юниоров в условиях отстранения от международных соревнований.
-
Аксёнов обсудил направления работы с уполномоченным по правам человека в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл встречу с новым уполномоченным по правам человека в регионе Александром Штехбартом. Они обсудили приоритетные направления работы.
-
Захаров — о главном разочаровании в карьере: меня не пустили на Игры в Пхёнчхане
Победитель Игр-2014 в шорт-треке Руслан Захаров рассказал, что стало для него главным разочарованием в карьере.
-
В ЮВАО Москвы инвестор построит новый ЖК из пяти корпусов
В ЮВАО Москвы, в районе Перовского шоссе возведут жилой комплекс из пяти корпусов на едином стилобате — общей плоскости, объединяющей несколько зданий.
-
Мать раненной в Белгороде девочки рассказала о помощи со стороны прохожей
Мама пострадавшей при обстреле стадиона в Белгороде девочки Алёна рассказала RT, что на помощь им с бабушкой прибежала женщина.
-
В Нижегородской области побывали 4,1 млн туристов в 2023 году
Нижегородская область приняла более 4,1 млн туристов в 2023 году, заявили в региональном Министерстве туризма и промыслов.
-
В БелГУ рассказали о гибели сотрудницы вуза в момент удара ВСУ по Белгороду
Погибшая при украинском обстреле в Белгороде сотрудница Белгородского государственного национального исследовательского университета 44-летняя Любовь Губкина в момент атаки была с мамой в торговом центре, по которому ударили ВСУ, рассказали RT в вузе.
-
Трамп: готовность Байдена выделять миллиарды Киеву вызывает смех в НАТО
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готовность американского лидера Джо Байдена выделять украинским властям миллиарды долларов вызывает смех в НАТО.
-
В Свердловской области вручили награды молодым учёным
В Свердловской области 22 молодых учёных получили премии за научные разработки. Церемония награждения состоялась 15 февраля.
-
Гацалов: ребята расстроились, узнав, что борца Садулаева не пустили в Румынию
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов признался, что в команде были расстроены отказом двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву во въезде в Румынию для участия в чемпионате Европы.
-
Коллега женщины, потерявшей дочь в Белгороде из-за ВСУ, рассказала о трагедии
Коллега Татьяны Чихариной, которая потеряла маленькую дочь в результате удара ВСУ в Белгороде, рассказала RT, что с ребёнком в момент ракетного обстрела была бабушка.
-
Васильев отметил неоценимый вклад Бессеберга в развитие международного биатлона
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию вокруг бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, которому грозит три года и семь месяцев тюрьмы по делу о коррупции.
-
В Москве рассказали о новых инфраструктурных проектах на востоке города
В Восточном административном округе Москвы реализуют четыре инфраструктурных проекта, рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
-
Путин: Россия намерена бороться с проявлениями крайнего национализма и нацизма
Россия намерена бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с рабочими «Уралвагонзавода».
-
Романо: Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе покинет парижскую команду по окончании сезона-2023/24.
-
Путин разрешил совершение сделок с акциями Ozon и группы «Ренессанс страхование»
Президент Владимир Путин своим распоряжением разрешил совершение сделок с акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings Plc.
-
Тардиф: IIHF не собирается отвечать на письмо молодёжной сборной России
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф ответил на вопрос о получении письма от игроков молодёжной сборной России.
-
Путин заявил, что в России нет и не будет сочувствия к нацистам
Российский президент Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет сочувствия к нацистам.
-
Сенатор Табервилль: Путин находится на пике геополитической борьбы
Американский сенатор Томми Табервилль высказал мнение, что президент России Владимир Путин побеждает в геополитическом противостоянии с США.
-
Олимпийскому чемпиону Садулаеву отказали во въезде в Румынию на чемпионат Европы
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву отказали во въезде в Румынию в аэропорту Бухареста.
-
Путин назначил Алексея Рагозина замдиректора ФССП
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина замдиректора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — заместителем главного судебного пристава России.
-
В Калининградской области провели работы по восстановлению более 60 воинских захоронений
В Калининградской области провели восстановительные работы на более чем 60 воинских захоронениях за пять лет.
-
NRK: приговор суда по делу бывшего главы IBU Бессеберга будет оглашён 12 апреля
Стало известно, когда будет оглашён приговор суда по делу бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) норвежца Андерса Бессеберга.
-
Путин отметил, что в некоторых странах «уже и семей скоро не будет»
В некоторых зарубежных странах на фоне обесценивания традиционных ценностей может не остаться семей, в шутку отметил президент России Владимир Путин, общаясь с работниками «Уралвагонзавода».
-
МО: развитие связей КНДР и России сохранит стабильность на Корейском полуострове
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что развитие и укрепление отношений между Москвой и Пхеньяном помогут обеспечить стабильность на Корейском полуострове.
-
Региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» утверждена в Марий Эл
В Марий Эл правительством республики принята региональная программа «Борьба с сахарным диабетом».
-
На Ямале более 500 семей получили жилищные сертификаты с начала года
В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2024 года 527 семей получили жилищные сертификаты.
-
Неймар начал курс реабилитационных тренировок на базе «Аль-Хиляля»
Бразильский футболист Неймар приступил к курсу восстановительных тренировок на базе «Аль-Хиляля» после операции.
-
МВД России объявило в розыск бывшего депутата Магомеда Гаджиева
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*.
-
Путин: Россия никогда не разделяла русских и украинцев
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не разделяла русских и украинцев.
-
Путин: гражданская повестка для российского ОПК большая
Российский лидер Владимир Путин заявил о большой гражданской повестке для предприятий оборонно-промышленного комплекса в России.
-
Финский тренер: иногда уши краснеют от того, как в НХЛ превозносят русских
Бывший финский тренер Исмо Лехконен заявил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) часто безосновательно превозносят и выделяют российских игроков.
-
Столтенберг признал, что F-16 существенно не изменят ситуацию на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки американских истребителей F-16 украинским войскам не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.
-
Пентагон сообщил о расследовании коррупции в связи с поставками оружия Украине
Американские чиновники с февраля 2022 года по декабрь 2023 года инициировали 57 расследований случаев коррупции в связи с военными поставками США для украинской армии. Об этом говорится в отчёте генерального инспектора Минобороны Соединённых Штатов Роберта Сторча.
-
Нутрициолог Медведева посоветовала добавить в зимнее меню тыкву и батат
Ведущий нутрициолог «Азбуки вкуса» Анастасия Медведева дала рекомендации по составлению зимнего меню, полезного для здоровья.
-
Налоговые поступления ямальского МСП составили 2,9 млрд в 2023 году
Налоговые поступления субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ямало-Ненецком автономном округе за 11 месяцев 2023 года составили 2,9 млрд рублей.
-
Польша присоединилась к коалиции для поставки БПЛА Украине
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что республика вступила в коалицию для поставки беспилотников Украине, которая была инициирована Латвией.
-
«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ-2023/24
«Автомобилист» досрочно оформил путёвку в плей-офф Кубка Гагарина — 2024.
-
В ДНР морпех ВСУ заочно получил пожизненный срок за тройное убийство
Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Богдана Крылова. Как сообщает СК России, Крылов расстрелял троих мирных жителей в Мариуполе.
-
В ХМАО направят 3 млрд рублей на ремонт школ
В Ханты-Мансийском автономном округе направят около 3 млрд рублей на ремонт школ.
-
Столтенберг призвал дождаться согласия всех союзников на членство Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал дождаться согласия всех союзников альянса на членство Украины в организации. Кроме того, Киеву всё ещё нужно соблюсти «все условия» для этого, отметил глава военного блока.
-
Новиков считает, что IIHF подвергается политическому воздействию из-за России
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал заявление президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа по поводу обращения хоккеистов молодёжной сборной России относительно возвращения на международные соревнования.
-
Новиков назвал трагедией решение IIHF отстранить молодёжные сборные России
Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на обращение хоккеистов молодёжной сборной России к Международной федерации хоккея (IIHF) относительно возвращения на международные соревнования.
-
Минздрав: число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 20
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после удара украинских войск по Белгороду ранения получили 20 человек, в том числе четверо детей.
-
В Москве рассказали о цифровизации лабораторий онкологических клиник Москвы
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о проекте цифровизации лабораторий онкологических клиник Москвы.
-
Путин поручил продлить выставку «Россия» до 8 июля
Президент Владимир Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля, поручение дано правительству совместно с президентской администрацией.