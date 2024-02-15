Американский сенатор: конфискация российских активов станет для США большой ошибкой

Сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол считает «стратегической ошибкой» намерение американских законодателей принять законопроект, позволяющий конфисковать замороженные в США российские активы в пользу Украины. В статье для Responsible Statescraft политик предупредил, что этот шаг приведёт к окончательному разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой и подорвёт доверие к США на мировой арене.
Сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол считает «стратегической ошибкой» намерение американских законодателей принять законопроект, позволяющий конфисковать замороженные в США российские активы в пользу Украины. В статье для Responsible Statescraft политик назвал конфискацию российских активов актом экономической войны.
По его мнению, принятие этого законопроекта только укрепит мнение сторонников жёсткой линии в Москве о том, что на самом деле воюет не с Украиной, а с Соединёнными Штатами и Западом. Любая надежда на то, что Соединённые Штаты и Россия могли бы работать над стабилизацией или улучшением отношений, впоследствии будет разрушена.
Конфискация активов России также убедит другие страны, в том числе Китай, в том, что Соединённым Штатам больше нельзя доверять как гаранту мировой экономики, считает политик. В итоге государства будут стремиться уходить от доллара и хранить свои резервы в других валютах.
Этот процесс дедолларизации станет настоящей катастрофой, поскольку подорвёт финансовую мощь Америки и приведёт к тому, что процветание, на которое привыкли рассчитывать американцы, больше не будет достижимым, подчёркивает сенатор.
Американские лидеры говорят о «международном порядке, основанном на правилах», но теория о том, что США могут конфисковать активы другой страны, с которой мы не находимся в состоянии войны, юридически сомнительна. «Вместо того чтобы заставить уважать международное право, наши действия продемонстрируют нашим противникам, что мы его попираем», — настаивает автор статьи. Политик предупреждает: в многополярном мире Вашингтон больше не может рассчитывать на безнаказанность, особенно когда имеет дело с ядерной державой.
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