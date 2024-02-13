NYT: вместо России новому президенту Финляндии придётся иметь дело с Трампом
Представитель Нижегородской области Артём Галунин выиграл соревнования по лыжному двоеборью в категории HS 85-109 на Спартакиаде сильнейших.
Московская биржа сообщила, что возобновит торги на фондовом рынке в 15:45 мск.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства массовой драки родственников во дворе дома в Уфе.
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза Валерия Востротина, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане.
Роскомнадзор заявил об утечке в сеть 510 млн записей о россиянах с начала текущего года.
Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал полузащитника «Монако» Александра Головина гордостью российского футбола.
В Тверской области для жителей открыто 14,7 тыс. вакансий. В январе 2024 года 423 человека были трудоустроены при содействии региональной службы занятости населения.
В выселенном здании на Ленинградском проспекте в Москве произошёл пожар, возгорание ликвидировано.
Венесуэльский защитник Диего Луна перешёл в «Балтику» из «Каракаса».
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что мужчина, получивший накануне ожог пищевода из-за жидкости, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице.
В Якутии 200 семей из аварийных домов получили новые квартиры.
В Тюменской области на 22,9% выросла заболеваемость коронавирусом по итогам минувшей недели, с 5 по 11 февраля, по сравнению с данными за предыдущую неделю.
Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что в 2024 году в регионе направят 240 млн рублей на проведение скрининга новорождённых.
Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур пройдёт в сентябре 2024 года.
Российский президент Владимир Путин поручил движению «Народный фронт «За Россию» проанализировать обращения граждан, которые поступили в рамках пресс-конференции главы государства, прошедшей 14 декабря 2023 года.
Российский футбольный тренер Анатолий Байдачный рассказал, что в Испании отношение к россиянам не поменялось.
МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса по уголовной статье.
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может стать легендой клуба.
Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых российских регионах на вторичное жильё.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12 «Восток».
Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе всегда поздравляет её с успехами после перехода.
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что победители конкурса «Зелёный квадрат» приступили к созданию арт-объектов для Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Крыму.
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов заявил, что IT-специалисты региона оформили около четырёх тыс. договоров на льготную ипотеку общей суммой около 35 млрд рублей.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что её хотели убить из-за попытки закрыть рынки на спортивных объектах.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что психолог не сильно помог ему в момент восстановления.
Президент России Владимир Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону.
Стала известна деловая программа Форума будущих технологий, который состоится 13—14 февраля 2024 года в Москве. Запланированы экспертные дискуссии, посвящённые генетическим технологиям как части медицины будущего.
Президент Ferrari Джон Элканн заранее поставил в известность пилота Шарля Леклера о том, что команда ведёт переговоры с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.
Американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.
МЧС предупредило жителей Ханты-Мансийского автономного округа об ухудшении погодных условий в нескольких районах в среду, 14 февраля.
ХАМАС приветствует предложение Москвы о проведении межпалестинской встречи для преодоления внутреннего раскола, заявил член политбюро движения Мохаммад Назал.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по увеличению на Дальнем Востоке субсидируемых авиамаршрутов.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации, как себя вести и какие действия предпринять при встрече со стаей бездомных собак.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала причину морозов в ряде регионов страны.
Украинцы, которых осудили условно за уклонение от мобилизации, всё равно подлежат призыву в армию. Об этом заявил первый замглавы нацполиции Максим Цуцкиридзе.
Попытки Швейцарии навязать посредничество по Украине не увенчаются успехом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ближневосточной конференции клуба «Валдай».
Задержанный в Финляндии россиянин Воислав Торден (Ян Петровский) был признан виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг теннисного турнира в Дохе (Катар).
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что без поддержки жены Оксаны Домниной не мог бы заниматься своим восстановлением после болезни.
Еврокомиссия осведомлена об объявлении в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас в России, она пока этого не комментирует, заявила представитель ЕК Набила Массрали.
Верховный суд ДНР приговорил к 28 годам колонии украинского военнослужащего Андрея Каирского, который убил двух задержанных мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Наталия Шевченко прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Министерство внутренних дел объявило в розыск стримера Андрея Бурима, более известного под псевдонимом Mellstroy.
Жители Москвы, проголосовавшие онлайн на выборах президента России, станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Призы будут разыграны с 16 по 18 марта.
Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.
Председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и национальной политике парламента Удмуртии Андрей Ураськин сообщил, что за три года действия закона о сохранении нематериального культурного наследия в региональный реестр было внесено 87 объектов, из них четыре — в 2023 году.
В Нижнекамском районе Татарстана возбудили уголовное дело по факту издевательства над собаками в селе Шингальчи.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что после перенесённой болезни ощущает себя жертвой.
Московская биржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке.
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны ВСУ.