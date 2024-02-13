NYT: вместо России новому президенту Финляндии придётся иметь дело с Трампом

Новый президент Финляндии Александр Стубб пришёл к власти на волне опасений по поводу политики России. Однако, как пишет The New York Times, на передний план сейчас в Европе вышла угроза победы на выборах в США Дональда Трампа, который обещал, что не станет заступаться за те страны НАТО, которые не тратят на свою оборону 2% ВВП.

Новый президент Финляндии Александр Стубб готов был привести свою страну к более сильному трансатлантическому партнёрству, пишет The New York Times. Вместо этого он вступает в должность в тот момент, когда политика США в очередной раз поставила под сомнение долговечность этих отношений — и мудрость европейских стран, рассчитывающих на них.

Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил, что позволит России «делать всё, что они захотят» против союзников по НАТО, которые не вносят достаточного вклада в коллективную оборону. «Вряд ли это то, что хочет услышать эта крошечная скандинавская страна с населением 5,6 миллиона человек, которая десятилетиями придерживалась политики неприсоединения, теперь, когда у неё самая длинная граница НАТО с Россией», — пишет автор статьи. При этом европейские лидеры предупреждают, что конфронтация Европы с Москвой может затянуться на десятилетия.

Комментарии Трампа стали суровым напоминанием многим европейским странам о том, что ставка на Вашингтон уже не так надёжна, как казалось, отмечает издание.

Однако сам Стубб сохранил хладнокровие. Он объяснил слова Трампа разницей между пламенной американской предвыборной риторикой и более взвешенным подходом в Финляндии. «Это потому, что для нас внешняя политика — это экзистенциальный вопрос», — сказал он. Вместо этого он призвал финнов воспринимать комментарии Трампа как ещё одно напоминание о том, что Европе необходимо серьёзно отнестись к собственной обороне, не рассчитывая на Вашингтон, вне зависимости от того, кто победит в США. Хотя Стубб считается рьяным сторонником НАТО и роли США в альянсе, он призвал Европу больше полагаться на себя.

По словам нового президента Финляндии, российская спецоперация на Украине перевернула весь порядок европейской безопасности. Поэтому он отмечает, что европейцам нужно самим позаботиться о своей роли в НАТО и о своей безопасности. «Мы поставщик безопасности, а не потребитель».

Финляндия уже тратит на свою оборону более 2% ВВП и сохранила армию по призыву. Больше того, Стубб даже сказал, что Трамп был «в основном прав» в том, что страны НАТО должны выполнять обязательства по расходам.

Издание напоминает, что Стубб учился в Университете Фурмана в Южной Каролине по стипендии по гольфу и даже хотел сделать гольф своей профессией. Однако в дальнейшем ушёл в политику и международные отношения.

Хотя должность президента в Финляндии не предполагает определяющей роли во внутренней политике, президент представляет Финляндию на международной арене. «Стубб явно претендует на более значительную роль президента Финляндии в международных делах», — говорят аналитики.

Что касается вероятности, что Трамп снова станет президентом США, Стубб заявил, что у него уже есть план: он сыграет с Трампом в гольф и даст ему победить.