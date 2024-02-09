Американский сенатор: Украина не может победить — мы просто выбрасываем деньги на ветер

Выделяя деньги Киеву, США просто выбрасывают их на ветер, заявил в интервью Fox Business американский сенатор Томми Табервилл. При этом он также добавил, что Украина не может победить в нынешнем конфликте.

ТОММИ ТАБЕРВИЛЛ, американский сенатор: Это нечто невероятное: у нас уже три года открыты границы. Американские налогоплательщики переживают нашествие. Мы банкроты. Люди гибнут из-за фентанила, контрабанды людей. Это абсолютно поразительно.



Тут Рэнд Пол совершенно прав. С каких это пор мы всем должны давать деньги, вместо того чтобы заботиться о самих себе? То, что они пытаются протолкнуть после их поражения с законопроектом по границе, совершенно преступно. Затем они попытались протолкнуть безвозмездное выделение 100 миллиардов Украине и… Знаете, я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине… Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер.



Я действительно рада, что вы подняли этот вопрос. Ведь с течением времени, когда речь заходит об Украине, сумма в долларах становится всё больше. Президент, выступая на днях с речью, говорил о попытках принять этот законопроект. После критики в адрес Дональда Трампа он вначале заговорил о границе, а затем перешёл к разговору о помощи Украине. Он, по сути, сказал, что мы не можем сейчас её бросить. И в некоторой степени он прав, поскольку к настоящему моменту мы в неё серьёзно вложились, и теперь её сложно бросать. Об этом предупреждало множество людей, когда он не воспользовался ни одной стратегией сдерживания, чтобы попытаться заставить Владимира Путина отступиться. И вот мы теперь в ситуации, когда речь уже идёт о сотнях миллиардов долларов.



ТОММИ ТАБЕРВИЛЛ: И опять всё это сводится к Джо Байдену. Он не может ни о чём договориться. Всё это время нам следовало бы вести переговоры с Путиным. Мы натравили НАТО на Путина, но в конце концов все сказали: нам нужно сейчас же выделить деньги. Но у вас нет денег. Минуточку. Если мы собирались это одобрить и дать им денег, то на любые поставки ушли бы месяцы. И, кстати говоря, у нас здесь, в Соединённых Штатах, закончились боеприпасы.



Однако ЕС только что предоставил им 50 миллиардов евро. Что насчёт этого? Может быть, они будут платить то, что им положено, и на короткое время оставят в покое американских налогоплательщиков. Пусть посмотрят, что у них получится. Но повторюсь, всё дело здесь в следующем первостепенном вопросе: нужно начать с границы, нам нужно остановить приток людей через границу.



Дата публикации 08 февраля 2024 года.

