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WION: в британском парламенте заявили о неготовности войск к военному конфликту

Материал представлен в переводе ИноТВ
На фоне финансовой и военной помощи Великобритании Украине и Израилю комитет по обороне палаты общин указал на неготовность вооружённых сил страны к затяжному военному конфликту высокой интенсивности, сообщает WION. При этом опрос WeThink показал, что восемь из десяти британцев обеспокоены тем, что в ближайшие пять лет может разразиться третья мировая война, что ещё больше усилит опасения относительно готовности Великобритании к войне.
К другим мировым новостям. На фоне финансовой и военной помощи Великобритании Украине и Израилю доклад комитета по обороне палаты общин выявил пробелы в готовности страны к конфликту.
 
Британские законодатели обнародовали доклад, в котором указали на то, что вооружённые силы страны обладают слишком слабым потенциалом для ведения затяжной войны. Члены парламента утверждают, что военный потенциал Великобритании намного ниже уровня, который будет необходим в случае возникновения ситуации, которую страна может посчитать угрозой со стороны российских военных.
 
В докладе палаты общин содержится призыв к срочным действиям по удовлетворению потребности Великобритании в укреплении своей обороноспособности и устранению нехватки боеприпасов. По словам председателя комитета, документ длиной 72 страницы должен послужить, цитата, «тревожным сигналом для правительства Великобритании».
 
В дополнение к этому докладу опрос, проведённый WeThink, показал, что восемь из десяти британцев обеспокоены тем, что третья мировая война может разразиться в ближайшие пять лет, что ещё больше усилит опасения по поводу военной готовности Великобритании к конфликтам по всему миру.
 
Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.
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источник
WION Индия Азия
теги
армия Великобритания вооруженный конфликт
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