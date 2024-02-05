Клеймят агентом Москвы — обозреватель Daily Mail о несогласных с политикой США

На Западе высказать осуждение в адрес США за их политику в отношении России значит в глазах общественности немедленно стать «агентом Москвы», пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. Хитченс призывает не превращать внешнюю политику в футбол, где, если ты поддерживаешь одну команду, автоматически становишься противником второй.

Политика похожа на футбол: если вам близки взгляды конкретных партии или политического движения по одному вопросу, автоматически предполагается, что ваше мнение должно совпадать с ними по всем остальным вопросам и, разумеется, вы становитесь противником тех, кто во взглядах с вами не совпадает, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

Например, конфликт на Ближнем Востоке. Как утверждает Хитченс, общество настаивает: вы должны быть либо горячим сторонником «палестинского дела», либо поддержать израильские бомбардировки сектора Газа. То же самое касается конфликта на Украине. По словам обозревателя, когда он высказывает мнение, что политика США в отношении России за последние три десятилетия была «ошибочной и опасной», его немедленно обвиняют в том, что он агент Москвы.

Хитченс утверждает, что много читал и путешествовал, в том числе по России, Украине и Израилю, и старается смотреть в глубь вопроса и понимать предпосылки современных конфликтов.

«Если вам нравится футбол, это ваше несчастье, и я вам сочувствую. Но пожалуйста, не применяйте свои грубые идеи: «одна сторона хорошая, другая плохая» — к внешней политике», — призывает автор статьи.