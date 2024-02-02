Опасный прецедент — Аmerican Conservative о последствиях конфискации российских активов

Присвоение замороженных российских активов без убедительного на то основания покажет всё лицемерие Запада и поставит под угрозу международный порядок, основанный на правилах, пишет The Аmerican Conservative. По воле администрации Байдена, которая оказывает давление на страны G7, верховенство права и защита частной собственности станут пустыми словами, и под угрозой окажутся все государства, в том числе США.

С приближением второй годовщины начала украинского конфликта администрация Байдена всё больше опасается, что её политика терпит неудачу, пишет The Аmerican Conservative. Политические элите США и Европы продолжают поддерживать правительство Зеленского, однако возрастающее недовольство оппозиции заставляет их искать другие источники финансовой помощи — включая миллиарды долларов в виде замороженных российских активов.

По обе стороны Атлантики всё больше стран поддерживают конфискацию российских средств в пользу Украины, рассказывает издание. Бельгия, где находится самая большая их часть, намерена использовать их на «покупку вооружения, гуманитарную помощи и помощь по восстановлению охваченной войной страны». Некоторые западные чиновники не хотят ограничиваться Киевом: так, влиятельный банкир Роберт Зеллик предлагает часть денег потратить на развитие стран, которые пострадали от высоких цен на продовольствие и энергетику, а также помочь компаниям под российскими санкциями.

Администрация Байдена долгое время скептически относилась к предложению прибрать к рукам собственность России, однако в последнее время принимает шаги, чтобы подкрепить такой решение законодательством. Как сообщает The New York Times, Вашингтон оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы ко второй годовщине СВО они выработали необходимую стратегию. Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер на саммите в Давосе заявила, что Белый дом и G7 разрабатывают механизмы для конфискации российских средств.

Однако, несмотря на кажущуюся привлекательность, такой шаг станет плохим решением, утверждает американский журнал. Западные лидеры часто говорят о «международном порядке, основанном на правилах», которые они сами пишут, но нарушают, если так выгодно. Присваивание иностранных активов без убедительного на то основания только сильнее обнажает их лицемерие. Европейские критики указывают, что США и их союзники не находятся в состоянии войны с Россией, а Россия не накопила своё состояние незаконными путями — в основном она продавала нефть и газ, большая часть которых пошла на Запад.

Российское правительство несёт ответственность за развязывание украинского конфликта, однако если государство можно лишать активов за незаконные войны, то американцы должны были оказаться без гроша после нападения на Ирак. «Вашингтон долгое время пользовался мировыми двойными стандартами благодаря военной мощи и политическому влиянию США», — подчёркивается в статье. При этом международный баланс сил меняется, и в будущем Америка может сама поплатиться за создание прецедента, когда правительства могут отбирать что хотят, когда хотят и у кого хотят.

У союзников нет законных оснований для конфискации российских средств. Правительства США и Европы считают себя невинными очевидцами украинского конфликта, хотя они обманули и Москву, и Киев. Первую — когда нарушили многочисленные обещания не расширять НАТО, а второй — обещая включить Украину в альянс, но не сделав этого. Запад рассердил Россию и воодушевил Украину, но предал обоих, и теперь обе вправе требовать компенсации от Вашингтона и Брюсселя.

Если смотреть шире, разрешение конфисковать собственность и фонды политически неугодных владельцев поставит всю собственность и фонды под угрозу. Российский диссидент и бывший первый заместитель председателя правления Центробанка России Сергей Алексашенко считает, что отобрать активы Центробанка без решения суда невозможно, потому что в таком случае решение администрации будет означать, что в США «нет верховенства права и защиты частной собственности». Если же считать присвоение российских денег исключительным ответом на агрессию, как предлагают некоторые сторонники такого шага, то он не предполагает никакого логического предела: все причины, от нарушения прав человека до плохого воздействия на климат, попадают под «исключительность».

Использование Вашингтоном финансовых инструментов давления уже вынудило множество государств, включая европейские, искать способы обезопасить свои экономики от американских санкций, отмечает издание. Кончено, альтернативы ограничены, а инвестиции в долларах сохраняются, однако конфискация российских активов, скорее всего, подстегнёт страны переходить на другие финансовые хранилища, потому что в таких обстоятельствах ни одно государство не сможет чувствовать себя в безопасности.

Самым негативным последствием передачи средств России будет то, что станет сложнее закончить войну. Пока деньги Москвы заморожены, их можно вернуть как часть мирного соглашения, и Запад может использовать это для содействия переговорам между сторонами конфликта. Однако конфискация активов подстегнёт Кремль к продвижению на поле боя и помешает завершить противостояние как можно быстрее.

Как напоминает The Аmerican Conservative, до февраля 2022 года правительство Путина приглашало администрацию Байдена к переговорам, однако Вашингтон отказался, вероятно, посчитав угрозы Москвы несерьёзными. Теперь союзники, разочарованные провалом своих планов, склоняются к незаконному присвоению российских финансовых резервов, однако при этом ради рубля будут рисковать долларом. Так называемый «основанный на правилах миропорядок» значит что-то, только если его защитники подчиняются тем же правилам, которые предлагают для всех остальных.