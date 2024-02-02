Bloomberg: склоки вокруг бюджета дорого обошлись Шольцу

В пятницу немецкий бундестаг с опозданием на несколько месяцев должен принять федеральный бюджет, на согласование которого у Олафа Шольца ушло несколько месяцев, сообщает Bloomberg. Однако эта задержка дорого обошлась коалиционному правительству. В прошлом году оно уже потеряло часть голосов из-за постоянных междоусобиц, отмечает издание.

В пятницу немецкий бундестаг сделает то, что должен был сделать ещё в начале декабря 2023 года: примет федеральный бюджет на год, который уже начался. Однако, пишет Bloomberg, передышка в затяжном национальном споре о финансах, вероятно, будет недолгой.

По словам источников, проблема, стоящая перед коалиционным правительством, ответственным за случившуюся задержку, заключается в дефиците примерно €20 млрд для финансового плана на 2025 год. Решение этой проблемы потребует от СДПГ, зелёных и СвДП компромисса, на достижение которого только что ушли месяцы.

Как отмечает новостное агентство, законопроект, который будет одобрен в пятницу, урегулирует спор, вызванный принятым в середине ноября судебным решением о государственных заимствованиях. Согласованный на этот год бюджет возвращает Германию к тому конституционному ограничению долга, которое было приостановлено с 2020 года — сначала из-за пандемии, затем из-за последствий украинского конфликта.



Однако достижение этого соглашения дорого обошлось правительству. Бюджетный кризис ещё больше подорвал популярность министра финансов Кристиана Линднера и СвДП, канцлера Олафа Шольца и СДПГ, а также вице-канцлера Роберта Хабека и зелёных. В прошлом году они уже потеряли часть поддержки из-за постоянных междоусобиц. Среди результатов переговоров также были сокращения социальных пособий и субсидий, которые в основном касались сельскохозяйственного сектора и привели к тому, что фермеры неделями выходили на протесты.