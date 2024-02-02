Bloomberg: склоки вокруг бюджета дорого обошлись Шольцу
В пятницу немецкий бундестаг сделает то, что должен был сделать ещё в начале декабря 2023 года: примет федеральный бюджет на год, который уже начался. Однако, пишет Bloomberg, передышка в затяжном национальном споре о финансах, вероятно, будет недолгой.
По словам источников, проблема, стоящая перед коалиционным правительством, ответственным за случившуюся задержку, заключается в дефиците примерно €20 млрд для финансового плана на 2025 год. Решение этой проблемы потребует от СДПГ, зелёных и СвДП компромисса, на достижение которого только что ушли месяцы.
Однако достижение этого соглашения дорого обошлось правительству. Бюджетный кризис ещё больше подорвал популярность министра финансов Кристиана Линднера и СвДП, канцлера Олафа Шольца и СДПГ, а также вице-канцлера Роберта Хабека и зелёных. В прошлом году они уже потеряли часть поддержки из-за постоянных междоусобиц. Среди результатов переговоров также были сокращения социальных пособий и субсидий, которые в основном касались сельскохозяйственного сектора и привели к тому, что фермеры неделями выходили на протесты.
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