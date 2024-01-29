Экс-аналитик ЦРУ: Украина никого не волнует — в этом конфликте все преследуют другие цели

Сегодня никому нет дела до Украины — никто не управляет ситуацией и это полный бардак, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. Зеленский преследует свои цели, Залужный — свои, а США так и не определились, есть ли у них вообще хоть какая-то цель. Конфликт на Украине обнажил слабость НАТО и упадок вооружённых сил альянса. Эксперт сравнил США и НАТО с «маленькой злой собачкой», которая может лишь «тявкать» и боится вылезти из конуры.

Вы упомянули конфликт между Зеленским и Залужным. У них не хватает людей и боеприпасов. В условиях подобного беспорядка кто же управляет всем этим шоу? Вашингтон из-за кулис или всё-таки администрация Зеленского? Не похоже, что Зеленский настолько влиятелен, чтобы справиться со всеми этими трудностями.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Я полагаю, вы хотите спросить, кто же у руля? Никто. И это часть проблемы. Зеленский преследует свои цели, Залужный преследует свои, Буданов — свои. США вообще не могут понять, какова их цель. Европа пытается удвоить усилия и говорит: «Мы будем поддерживать Украину до конца», но европейцы не в состоянии даже производить артиллерийские снаряды или системы ПВО. Так что это полный бардак.

Мне кажется, европейцы постепенно приходят к осознанию того, что США собираются выйти из этого конфликта, поскольку понимают, что обречены на поражение. США втягиваются в борьбу за оборону внутренних границ, в гражданскую войну. По меньшей мере 25 штатов противостоят федеральному правительству в обеспечении безопасности границы. Многие другие штаты США уже направили войска к нашей южной границе. Так что Украина отпадает.

Честно говоря, никому нет дела до Украины. Разве что несколько эмигрантов или, скажем, люди, чьи родители, бабушки или дедушки были украинцами, и они ненавидят русских — они обеспокоены. И ещё некоторые неоконы и сионисты — эти хотят, чтобы война продолжалась. Они ненавидят Россию. Но большинству американцев на самом деле всё равно. Чего они действительно хотят, так это прекращения финансирования Украины. Эти деньги можно было бы использовать для охраны нашей собственной границы, улучшения наших городов и обеспечения безопасности в них.

Я увидел кое-что в Вашингтоне прошлой ночью. Кто-то взломал 30 машин за два часа на северо-западе Вашингтона. Традиционно Вашингтон делится на четыре сектора: Северо-Запад, Северо-Восток, Юго-Запад и Юго-Восток. Северо-Запад считается элитным, богатым районом — это место, где живут люди, которые обычно максимально защищены. Поэтому тот факт, что этот район подвергается таким жестоким преступлениям, многое говорит о состоянии города. И кому в этот момент есть дело до Украины?

Столтенберг только что объявил о новом контракте на закупку артиллерийских снарядов на сумму 1,2 миллиарда долларов. Он говорит, что часть этой суммы пойдёт Украине. Какова стратегия НАТО на данный момент?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Если я правильно помню детали этого контракта, эти артиллерийские снаряды должны быть поставлены в 2027 или 2028 году. Вы серьёзно? Это будет через три-четыре года. Тогда это уже не будет иметь никакого значения. Украина, вероятно, не будет существовать как страна в том виде, в котором существует сейчас, уже через года два. Так что это абсолютно бессмысленный жест. Как говорится, бросаем коровий навоз в стену и надеемся, что что-нибудь к ней прилипнет. Эти действия показывают, что они впадают в отчаяние.

Если бы у Европы была реальная угроза или реальный потенциал, они бы производили снаряды прямо сейчас. Им не нужно было бы ждать, не нужно было бы заключать контракты. Они бы производили их уже сегодня. Бога ради, да британцы даже не могут набрать достаточно людей, чтобы укомплектовать свою армию, флот и ВВС! И при этом британцы считаются элитой военных подразделений в НАТО. Что за чушь! Они словно покалеченный пудель, который едва может ходить и ни на что не годится. Британия живёт за счёт своей прошлой славы. А эта война с Украиной и Россией окончательно выставила НАТО бумажным тигром. Мы словно маленькая злая собачка, которая только и может, что тявкать. Мы ни на что не способны и вынуждены сидеть в своей конуре.

Дата выхода в эфир 28 января 2024 года.