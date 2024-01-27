N-TV: программа «кругового обмена» крылатыми ракетами не изменит ситуацию на украинском фронте

«Круговой обмен» немецкими крылатыми ракетами Taurus с Великобританией и Францией не приведёт ни к каким фундаментальным изменениям в украинском конфликте, сообщает N-TV. Ведь британские Storm Shadow уже используются Киевом, но изменить ход боевых действий с их помощью так и не удалось. Так что в Кремле наверняка с радостью выдохнули, узнав, что немецкие ракеты всё-таки не поставят, считает корреспондент немецкого телеканала Райнер Мунц.
С нами на связи из Москвы наш российский корреспондент Райнер Мунц. Райнер, если круговой обмен действительно произойдёт и Украина получит больше крылатых ракет из Франции и Великобритании — но не ракет Taurus, — то как это отразится на боевых действиях с Россией?
РАЙНЕР МУНЦ, корреспондент N-TV:Никаких фундаментальных изменений ожидать не стоит. К примеру, у Украины уже есть ракеты Storm Shadow. И их запасы пополняются. Для российской армии это большая проблема. С их помощью Украина проводит успешные атаки, которые нанесли российской армии очень болезненный урон.
Немецкие же крылатые ракеты Taurus могли бы действительно сильно навредить России и кое-что изменить. Ведь с помощью ракет Taurus Украина могла бы атаковать Крымский мост и разрушить его опоры. Ракеты Storm Shadow на такое неспособны. Таким образом снабжению российской армии в Крыму* и на южном участке линии фронта в Херсонской области** был бы нанесён ощутимый урон.
Taurus создали бы для России большие проблемы. Поэтому я предполагаю, что в российском министерстве обороны и Кремле с радостью выдохнули, когда узнали, что ракеты Taurus всё-таки не поставят.
Дата выхода в эфир 26 января 2024 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
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