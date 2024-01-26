WSJ: позиция Трампа ставит под угрозу выделение дополнительной помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп недоволен попытками конгрессменов от Республиканской партии заключить сделку по защите южной границы и помощи Украине с нынешним лидером Джо Байденом, сообщает The Wall Street Journal. На закрытой встрече в среду лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл отметил, что не хотел бы делать ничего, что могло бы навредить шансам кандидатов в президенты от Республиканской партии.

Конгрессу США, вероятно, придётся искать новый способ обеспечения финансирования Украины, так как бывший президент Дональд Трамп пытается убедить конгрессменов от Республиканской партии не поддерживать сделку, увязывающую помощь Киеву с мерами по усилению защиты южной границы, пишет The Wall Street Journal.

Так, по данным издания, Трамп отверг любой компромисс по иммиграционной политике, в частном порядке сказав сенаторам от Республиканской партии, что расстроен тем, что они дадут президенту Джо Байдену победу в вопросе, который Трамп считает своим коронным и планирует использовать для борьбы за пост президента. В связи с этим ряд представителей партии дали понять, что не хотят заключать сделку в преддверии президентских выборов 2024 года.

По словам источника WSJ, на закрытой встрече Республиканской партии в среду лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл указал на «затруднительное положение» переговоров и отметил, что не хотел бы делать ничего, что могло бы навредить шансам кандидатов в президенты от Республиканской партии.

Это вызвало замешательство на Капитолийском холме, заставив конгрессменов гадать, просто ли Макконнелл даёт свою оценку или вместо этого начинает процесс отделения вопроса помощи Украине от вопроса обеспечения безопасности границы. Даже некоторые члены Республиканской партии по-разному оценили нынешние перспективы сделки. Тем не менее, было ясно, что любое соглашение относительно нелегальной иммиграции висит на волоске, и почти ничто не указывает на то, что прорыв неизбежен.

При этом сенатор Майк Раундс заявил, что выделение помощи Украине без изменений в пограничной политике было бы сложной задачей. «Я действительно не вижу пути продвижения в этом вопросе без обеспечения безопасности границ», — отметил Раундс, добавив, что в четверг Макконнелл сообщил сенаторам, что, по его мнению, безопасность южной границы и выделение средств для Украины и Израиля должны быть объединены в единый пакет.