NewsNation: американцы не восторге от повторения дуэли Байдена и Трампа

59% американцев заявили, что без энтузиазма смотрят на возможный матч-реванш между Джо Байденом и Дональдом Трампом в ходе президентских выборов в следующем оду, сообщает NewsNation со ссылкой на данные последнего опроса. Исследование также обнаружило, что 57% избирателей не одобряют деятельность Байдена на посту президента и считают, что страна движется в неверном направлении.

Новейший опрос NewsNation — Decision Desk HQ обнаружил, что американцы не в восторге от перспективы повторения противостояния Байдена и Трампа. 59% американцев заявили, что без энтузиазма смотрят на возможный матч-реванш гонки 2020 года. Том Дэмпси в Вашингтоне с подробностями. Том, что же все эти двойные скептики будут делать в ноябре?

ТОМ ДЕМПСИ, корреспондент NewsNation: Доброе утро, Марки, я на связи с вами этим утром из Белого дома. Новейший опрос от NewsNation — Decision Desk HQ не только принёс плохие новости Джо Байдену, но и позволяет взглянуть на то, как избиратели относятся к возможному матчу-реваншу между Джо Байденом и бывшим президентом Трампом, а также к направлению, в котором движется страна в целом. Посмотрите на эти цифры.

В опросе NewsNation — Decision Desk HQ участвовало около 1000 зарегистрированных избирателей. Исследование обнаружило, что 57% людей неодобрительно относятся к работе, выполняемой Джо Байденом. Во время прошлого опроса в конце ноября, президент получил почти те же цифры. А на вопрос о состоянии, в котором находится страна, две трети зарегистрированных избирателей ответили, страна, по их мнению, идёт в неверном направлении.



Итак, повторю, новый опрос NewsNation — Decision Desk HQ не только принёс плохие новости для Джо Байдена, но ещё говорит о большой неопределённости, Марки, в период, когда мы готовимся к выборному циклу 2024 года, и всё это только ещё сильнее его подогревает.

Том, когда вы говорите о неопределённости, знаете, если сделать прогноз на этот год, какова, в глазах избирателей, главная проблема в стране? Мы продолжаем напирать на экономику. Они всё ещё сильнее всего обеспокоены своими финансами?

ТОМ ДЕМПСИ: Да, вы совершенно правы. Многие люди всё ещё чувствуют на себе воздействие экономических проблем и инфляции, и опрос подтверждает это. В этом опросе при участии тысячи зарегистрированных избирателей экономика явно выделялась в числе главных проблем в умах людей. Оказалось, что 47% опрошенных зарегистрированных избирателей, то есть почти половина, заявили, что их личное финансовое положение ухудшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экономика и инфляция остаются двумя главными проблемами в преддверии выборов.



Однако речь идёт не только о политике президента и президентских выборах. Опрос также показал большую степень неуверенности и разочарования в конгрессе. 78%, более трёх четвертей опрошенных, выразили неуверенность в том, что члены конгресса смогут работать вместе в двухпартийном режиме. И возвращаясь к президентской гонке, Марки, опрос показал, что главный приоритет для избирателей — найти кого-то, кто сможет договориться с обеими партиями, работать со своими оппонентами, чтобы проводить законопроекты в конгрессе, Марки.



Дата выхода в эфир: 22 января 2024 года.