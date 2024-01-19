Reuters: США предупредили о попытках России настроить Европу против Украины

В Государственном департаменте США предупреждают, что Россия намерена настроить общественное мнение против Украины в ходе избирательных кампаний в десятках стран по всему миру, пишет Reuters. Предполагается, что основной целью российских «информационных операций» станет Европа.

США считают, что Россия при помощи «информационных операций» попытается настроить общественное мнение против Украины в преддверии выборов в десятках стран по всему миру в 2024 году, сообщает Reuters.

Специальный посланник и координатор Центра глобального взаимодействия (GEC) Государственного департамента США Джеймс Рубин заявил, что такие противники США, как Россия и Китай, работают по всему миру, выдавая государственную пропаганду за независимую журналистику, скрывая её истинный источник.

Хотя Рубин не указал на конкретные страны, по его словам, больше всего это угрожает государствам Европы, которые выступают с поддержкой в адрес Украины. «Россия надеется, что большое количество выборов в Европе в этом году может повлиять на поразительную коалицию и оппозицию её войне. Мы действительно считаем, что Россия будет проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время предвыборного сезона», — отметил Рубин.