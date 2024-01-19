Reuters: США предупредили о попытках России настроить Европу против Украины

14:16
Геополитолог Галактерос: удар по наёмникам в Харькове был предупреждением НАТО
Французский геополитолог Каролин Галактерос в эфире RT заявила, что удар по расположению иностранных наёмников в Харькове был предупреждением России странам Североатлантического альянса.
14:15
Ивич: АПЛ — лучшая лига в мире, но давление на неанглийских тренеров там огромное
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, как в Английской премьер-лиге (АПЛ) относятся к наставникам клубов.
14:14
Минздрав: число жертв обстрелов Газы со стороны Израиля увеличилось до 24 762
Число погибших в результате ударов израильтян по территории сектора Газа возросло до 24 762, заявили в Министерстве здравоохранения анклава.
14:08
В ЛНР задержали женщину, передававшую ВСУ данные о российских военных
Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике совместно с сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу задержали в ЛНР женщину, которая передавала Вооружённым силам Украины информацию о российских военнослужащих.
14:05
В ХМАО привлекут к ответственности мать сбежавшей дочери
В полиции Ханты-Мансийского автономного округа привлекут к административной ответственности женщину, чья 17-летняя дочь сбежала из дома после семейной ссоры.
14:04
Песков: многие страны желают сотрудничать с БРИКС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что многие страны мира желают сотрудничать с БРИКС.
14:04
Гастроэнтеролог Кашух перечислила особенности растительного белка
Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о полезных свойствах растительного белка.
14:04
Минсельхоз: за год цены на сыры в России почти не изменились
В Минсельхозе России прокомментировали данные о ценах на сыры. Согласно последним сведениям, отпускные цены на продукт в стране выросли на 0,2% год к году. При этом выросло и производство сыров.
14:03
Аэропорт Казани обслужил 5,2 миллиона человек в 2023 году
Аэропорт «Казань» в 2023 году обслужил около 5,2 млн пассажиров, что на 28,6% больше по сравнению с 2022 годом.
14:03
Ольховский: Тимофеева обыграла Хаддад-Майю за счёт стабильности
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о победе россиянки Марии Тимофеевой над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
14:02
Лукашенко назвал достаточным уровень защиты Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что защищённость территории республики находится на достаточном уровне.
14:02
Посольство России осудило решение Франции о новых поставках оружия Киеву
Российское посольство во Франции выступило с осуждением решения французских властей о дополнительных поставках вооружений Киеву, включая дальнобойные крылатые ракеты.
14:02
Хаддад-Майя расплакалась после поражения от Тимофеевой на Australian Open
12-я ракетка мира бразильянка Беатрис Хаддад-Майя не смогла сдержать слёз после поражения от россиянки Марии Тимофеевой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
13:59
В Марселе эвакуировали две школы после получения сообщения об угрозе взрыва
Во французском Марселе две школы были эвакуированы после получения электронного письма с угрозой взрыва в учреждениях.
13:56
Вихлянцева: Андреева сделала шикарный камбэк в матче с Парри, за ней будущее
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри.
13:49
Чесноков заявил, что ведущие теннисистки России провалили Australian Open
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил выступление российских теннисисток на Открытом чемпионате Австралии 2024 года в Мельбурне.
13:45
Джокович победил Этчеверри и пробился в 1/8 финала Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии.
13:44
Песков рассказал, что Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин традиционно окунулся в прорубь по случаю Крещения.
13:42
Тимофеева — о победе над Хаддад-Майей: это новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой секундой
Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала свою победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в третьем раунде Australian Open.
13:42
Медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга для петербурженки
Медсестра из Удмуртии стала донором костного мозга для женщины из Санкт-Петербурга.
13:42
Песков заявил, что в Башкирии нет массовых беспорядков и протестов
В Башкортостане нет массовых беспорядков и протестов, наблюдаются отдельные проявления, которые относятся к компетенции местных властей и правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:41
В Тверской области начали проверку после пожара в квартире с тремя детьми
Следственное управление СК России по Тверской области начало проверку по факту пожара в квартире, в которой находилось трое детей.
13:41
Песков назвал стабильно высоким уровень доверия россиян Путину
Уровень доверия граждан России президенту страны Владимиру Путину является стабильно высоким, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:40
Метеоролог Позднякова назвала московскую зиму неустойчивой
Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о неустойчивости столичной погоды нынешней зимой.
13:40
Главу челябинского отделения ПФР приговорили к 16 годам колонии за коррупцию
Суд приговорил главу челябинского отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина к 16 годам колонии строгого режима за действия коррупционного характера и злоупотребление должностными полномочиями.
13:38
Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики России
Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России реализацию Концепции внешней политики страны.
13:38
Камельзон считает, что Андреева может выиграть Australian Open
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение, что россиянка Мирра Андреева может выиграть Australian Open.
13:36
Песков: наличие иностранных наёмников в украинской армии всегда подтверждается
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на стороне Вооружённых сил Украины воюет много иностранных наёмников, это постоянно подтверждается.
13:30
Жафяров — о ситуации в «Ак Барсе»: хотел играть, а не видеть свою фамилию в новостях
Нападающий омского «Авангарда» Дамир Жафяров высказался о своём уходе из казанского «Ак Барса».
13:30
Песков: Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипканалам
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипломатическим каналам.
13:30
Каливод — о победе Андреевой над Парри: Мирра ещё не научилась бояться соперников
Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал выход российской теннисистки Мирры Андреевой в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне после победы в матче с француженкой Диан Парри.
13:29
Министр обороны ФРГ Писториус заявил о возможности войны России с НАТО
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Tagesspiegel заявил о возможности войны России с Североатлантическим альянсом в будущем.
13:27
Посольство России рассказало о двух случаях осквернения советских памятников в ФРГ
В Германии зафиксировано два случая осквернения советских военно-мемориальных объектов. Об этом сообщили в посольстве России в Берлине.
13:26
Песков: отказ Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это её право
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отказ властей Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право страны.
13:22
Тимофеева вышла в четвёртый круг Australian Open
Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
13:19
В «Ференцвароше» допустили, что Севикян может дебютировать в матче с «Мольде»
В пресс-службе «Ференцвароша» высказались о дебюте полузащитника Эдгара Севикяна за клуб.
13:15
В Кировской области проложили 440 км сетей в рамках догазификации в 2023 году
В Кировской области в 2023 году провели догазификацию, проложив более 440 км сетей.
13:15
В Кемеровской области вынесли приговор по делу о смертельном наезде на ребёнка
Суд Кемеровской области вынес обвинительный приговор водителю, сбившему насмерть пятилетнего ребёнка.
13:14
В Киеве признали, что гибридная система ПВО Украины была разработана в США
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что гибридная система противовоздушной обороны страны была разработана и испытана на территории США.
13:13
Врач Эрлих: смарт-часы не могут выявить нарушения сердечного ритма
Доктор медицинских наук Алексей Эрлих предупредил, что умные часы и другие подобные устройства не помогут в диагностике мерцательной аритмии и других сердечных патологий.
13:13
В Москве открыли приём заявок на гранты для кинокомпаний
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии приёма заявок на гранты для кинокомпаний города в рамках проекта «Москва — город кино».
13:13
Премьер Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция
Армянский премьер Никол Пашинян считает, что Армении нужна новая Конституция.
13:12
Глава СК поручил возбудить дело по факту драк на улицах Нижнего Новгорода
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту видеоматериалов с драками с участием несовершеннолетних в Нижнем Новгороде.
13:12
Признанный виновным в расторжении контракта с «Ростовом» Норманн обратился в CAS
В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что зарегистрировали апелляцию полузащитника Матиаса Норманна по делу о расторжении контракта с «Ростовом».
13:08
Wildberries прокомментировал данные об отсутствии страховки у склада в Шушарах
Маркетплейс Wildberries прокомментировал данные об отсутствии страховки у сгоревшего склада в Шушарах. По факту пожара ранее было возбуждено уголовное дело.
13:08
Жирков — о большом количестве бразильцев в «Зените»: это перебор
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков отреагировал на большое количество бразильских игроков в составе «Зенита».
13:02
Губернатор Богомаз: в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами.
13:01
Bloomberg: кризис в Красном море может привести к росту цен на продукты в Европе
Эскалация ситуации в Красном море может привести к срыву поставок продовольствия и повышению цен на продукты в европейских странах.
13:00
СЭ: Ласицкене станет наставником на чемпионате России по прыжкам фигуристов
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене станет одним из наставников на чемпионате России по прыжкам фигуристов.
12:56
Синнер: Хачанов сильно прибавил, это точно будет тяжёлый матч
Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал предстоящую встречу с россиянином Кареном Хачановым в четвёртом круге Australian Open.