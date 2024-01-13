WION: российские туристы первыми в мире посетят Северную Корею после пандемии

Северная Корея вновь готова принимать гостей, сообщает WION. Спустя 4 года изоляции, вызванные коронавирусом, границы снова открыты. Первыми в страну попадут туристы из России, они посетят главные достопримечательности Пхеньяна, а затем отправятся на самый современный горнолыжный курорт страны.

Спустя четыре года после того, как в 2020 году Северная Корея закрыла свою страну для туристов в связи с пандемией Ковид-19, правительство лидера Ким Чен Ына готово открыть двери своей страны для туристов. Российские государственные СМИ сообщили, что группа российских туристов посетит Северную Корею, чтобы покататься на лыжах.

Они станут первыми международными путешественниками, приехавшими в страну после глобальной пандемии. По сообщениям, туристы из дальневосточного региона России доберутся до северокорейской столицы Пхеньяна, а затем посетят исторические памятники, такие как Монумент идей чучхе, получивший свое название в честь основополагающей философской идеи Севера о самодостаточности.

Затем туристы отправятся на самый современный горнолыжный курорт страны на перевале Масик на восточном побережье. Российские СМИ сообщили, что поездка организована в рамках соглашения между губернатором российского региона и властями Северной Кореи.

Эта поездка подчеркивает углубление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Она последовала за встречей лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина в российском аэрокосмическом центре в прошлом году.

Дата выхода в эфир 13 января 2024 года.