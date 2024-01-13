WION: российские туристы первыми в мире посетят Северную Корею после пандемии

03:09
Трамп раскритиковал организацию ударов по объектам хуситов в Йемене
Экс-лидер США Дональд Трамп раскритиковал организацию ударов по объектам хуситов в Йемене.
02:54
Байден: США после ударов по хуситам в Йемене не находятся в конфликте с Ираном
Американский лидер Джо Байден сообщил, что не считает ситуацию вокруг хуситов косвенным конфликтом Соединённых Штатов и Ирана.
02:44
Постпред США в ООН Томас-Гринфилд объяснила удары по Йемену необходимостью
Постпред Соединённых Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Собвеза объяснила удары по Йемену необходимостью, назвав их пропорциональными и соответствующими международному праву.
02:31
«Газпром-Медиа»: деятельность «Эха Москвы» была убыточной задолго до закрытия
Деятельность «Эхо Москвы» была убыточной до прекращения работы этого СМИ.
02:13
Небензя: удары по Йемену не имеют ничего общего со статьёй 51 Устава ООН
Удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН.
01:59
МИД Аргентины подтвердил приверженность принципу одного Китая
В МИД Аргентины подтвердили приверженность принципу одного Китая.
01:47
ВС Украины выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 мм
ВСУ обстреляли Горловку. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
01:33
МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака
Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Александра Шпака.
01:22
Госдеп США подтвердил гибель американца Лиры в украинской тюрьме
Госдеп Соединённых Штатов подтвердил гибель американца Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.
01:08
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в окрестностях города
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в окрестностях города.
00:59
Байден заявил, что считает хуситов террористической группировкой
Американский лидер Джо Байден заявил, что считает хуситов террористической группировкой.
00:56
Грулёв: «Динамо» попытается сохранить хороший результат во второй части сезона
Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв уверен, что футболисты столичной команды постараются хорошо подготовиться ко второй части чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
00:53
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве.
00:40
Небензя: СБ ООН должен скорее вернуться к вопросу о прекращении огня в Газе
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН должен как можно скорее вернуться к рассмотрению вопроса о требовании прекратить огонь в секторе Газа.
00:39
Ольховский: у Медведева и Рублёва не будет проблем на старте Australian Open
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что российские ведущие игроки должны без проблем пройти первые два круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.
00:31
Посольство США объяснило цели программ культурного обмена после заявлений в СВР
Американское посольство в Москве объяснило цели программ культурного обмена в России после заявлений главы СВР России Сергея Нарышкина о характере этой деятельности.
00:26
Форвард ХК «Спартак» Мальцев пропустит до трёх недель из-за перелома руки
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов подтвердил, что нападающий Михаил Мальцев не сможет помочь своей команде в ближайших матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за травмы.
00:12
Круговой: «Зениту» нужно обязательно обыграть «Спартак» в 19-м туре
Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что петербургская команда обязательно должна победить московский «Спартак» в 19-м туре чемпионата России по футболу.
00:11
Небензя: США и их союзники злоупотребили резолюцией СБ ООН по Красному морю
Соединённые Штаты и их союзники злоупотребили принятой накануне резолюцией Совбеза ООН, нанеся удары по целям в Йемене, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.
00:03
FT: американская Citigroup сократит 20 тысяч сотрудников из-за убытков
Финансовая корпорация Citigroup собирается сократить 20 тыс. рабочих мест в среднесрочной перспективе в связи с убытками, сообщила газета Financial Times.
23:59
Силаев и Демидов вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ 2024 года
Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам первой половины сезона-2023/24 опубликовало рейтинг самых перспективных игроков.
23:59
Экс-офицер США: западные военные базы будут чаще атаковаться на Ближнем Востоке
Военные базы Запада в Сирии, Ираке и Катаре всё чаще будут подвергаться атакам, огневая мощь Соединённых Штатов уже никого не пугает, считает экс-офицер армии США Скотт Беннетт.
23:54
Французский фигурист Сяо Хим Фа стал двукратным чемпионом Европы
Француз Адам Сяо Хим Фа завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года в Каунасе (Литва).
23:50
Эксперт Меркурис: Зеленский ради власти воскрешает миф о «марше на Крым»
Владимир Зеленский пытается поддерживать миф о возможности захвата российских территорий только ради удержания власти, с этой же целью поддерживается миф о «марше на Крым». Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис.
23:37
В зоопарке Ростова-на-Дону умерла старейший жираф в Европе Лизонька
Самая возрастная среди жирафов в зоопарках Европы самка Лизонька, жившая в Ростове-на-Дону, скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского зоопарка.
23:37
Поветкин хотел бы выйти на ринг против соперников, которым уступил
Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин рассказал, с кем бы хотел провести поединок.
23:29
Пентагон уверен, что удары США ослабили возможности хуситов
Пентагон считает, что удары США и Британии по объектам в Йемене ослабили возможности хуситов. Представитель американского Минобороны выразил уверенность в том, что они не смогут «действовать так же, как они это делали в прежние дни».
23:25
Автобус с пятью пассажирами перевернулся в Ставропольском крае
В Новоалександровском округе Ставропольского края перевернулся автобус, перевозивший пять работников предприятия, заявили в госавтоинспекции региона.
23:24
Футболисты «Рубина» из Ялты проведут товарищеский матч с луганской «Зарёй»
В футбольном клубе «Рубин» из Ялты рассказали о плане подготовки ко второй части чемпионата России во Второй лиге.
23:16
Замгенсека НАТО: конфликт на Украине не закончится в 2025 году
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ высказал мнение, что конфликт на Украине не завершится даже в 2025 году.
23:09
Пентагон: США и союзники выпустили 150 боеприпасов по 28 местам в Йемене
США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона. Результаты налёта пока оцениваются, отметил он.
23:06
Ковальчук надеется сыграть со СКА в плей-офф КХЛ
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук выразил надежду, что московская команда пересечётся с петербургским СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
23:04
Аудиозапись будет вестись на приёмах врачей в московских поликлиниках
В московских поликлиниках ввели новые правила, согласно которым на приёме будет вестись аудиозапись. Об этом говорится в заявлении Департамента здравоохранения города.
23:00
Münchner Merkur: многотысячная акция фермеров на тракторах прошла в Нюрнберге
В немецком городе Нюрнберге состоялась многотысячная акция с участием фермеров, которые приехали на площадь на более чем 2,5 тыс. тракторов. Об этом написало издание Münchner Merkur.
22:56
Следователи работают на месте происшествия с самолётом Як-42 в Архангельске
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с самолётом Як-42 в аэропорту Талаги в Архангельске.
22:53
Куклычёва сообщила, что получила деньги за костюмы от Косторной
Дизайнер Алёна Куклычёва сообщила, что её конфликт с чемпионкой Европы по фигурному катанию Алёной Косторной завершён.
22:52
МЧС спасли при пожаре в Пензенской области 33 коровы
Сотрудники МЧС России спасли из пожара, который разгорелся в селе Елшанка Пензенской области, 33 коровы. Об этом говорится в заявлении Telegram-канала МЧС России.
22:43
Минюст России признал иноагентом интернет-издание «Холод»
Минюст России признал иноагентом интернет-издание «Холод», которое замечено за распространением ложной информации о России и российских ВС. Также ведомство включило в перечень иноагентов ряд журналистов, среди которых Андрей Куршин и Александр Минкин.
22:36
Самолёт Як-42 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Архангельска
Аэропорт Архангельска на время закрыли из-за подготовки к буксировке выкатившегося за пределы ВПП самолёта Як-42 авиакомпании «Арктика».
22:32
Жамнов подтвердил, что Мальцев получил травму
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что нападающий Михаил Мальцев получил травму.
22:22
Карлсон: критиковавший Зеленского блогер Лира из США умер в тюрьме на Украине
Американский блогер Гонсало Лира, который критиковал Владимира Зеленского, умер в тюрьме на Украине. Об этом сообщил журналист из США Такер Карлсон со ссылкой на отца блогера.
22:18
Жителям Прикарпатья предложили строить фортификации за отсрочку от мобилизации
Жителям Прикарпатья предложили работу по воздвижению фортификаций за отсрочку от мобилизации на период строительства.
22:17
Песьяков — о тактике «Ростова»: в опорной зоне будет играть Глушаков
Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в шуточной форме рассказал о тактике команды на вторую часть чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
22:12
Предприниматель Ляпин рассказал о привлечении кенийцев на рабочие места в России
Предприниматель и основатель сообщества «Министерство Африки» Михаил Ляпин в беседе с RT поделился подробностями проекта, который позволит предоставить рабочие места для кенийцев в России.
22:05
Илья Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук отметился результативными действиями в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.
22:03
Аналитик Меркурис: «Кинжалы» ВС России прорвали насквозь западную ПВО Украины
Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» смогли прорвать насквозь западную противовоздушную оборону Украины.
21:51
«Спартак» на своём льду уступил СКА в матче КХЛ
Московский «Спартак» на своём льду потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:46
В Челябинске водитель маршрутки бросил ледяной булыжник в беременную
Водитель маршрутного такси в Челябинске бросил в беременную ледяной булыжник из-за якобы неоплаченного ею проезда. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram.
21:41
Янчук: Россия может рассчитывать на хорошие результаты на Australian Open 2024
Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российским теннисистам повезло с жеребьёвкой Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
21:33
Дочь поэта Льва Рубинштейна: он сейчас в реанимации, борется за жизнь
Дочь поэта Льва Рубинштейна сообщила RT, что он находится в реанимации и «борется за жизнь».