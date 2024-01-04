WP: Вучич не оправдал надежд Байдена — Сербия остаётся близка к России

Хотя администрация Джо Байдена до сих пор придерживалась осторожного подхода к Белграду, стараясь не портить отношения с сербским президентом Александром Вучичем, тот всё ещё занимается «эквилибристикой», поддерживая тесные связи с Московой, но в частном порядке уверяя Запад в своей надёжности, пишет The Washington Post. По мнению редакции издания, в очередной раз это проявилось в ходе недавних протестов оппозиции, недовольной результатами выборов, — и это, возможно, станет для Вашингтона знаком о том, что пора искать в Сербии других партнёров.

Ставка администрации президента США Джо Байдена на «авторитарного» сербского лидера Александра Вучича, которого нынешнее американское руководство сочло способным постепенно вытащить Сербию из зоны влияния России, по всей видимости, не оправдалась: хотя в частном порядке Вучич продолжает уверять западных партнёров, что делает всё возможное ради присоединения страны к Евросоюзу, его правительство продолжает сохранять тесные связи с Москвой, констатирует The Washington Post в своей редакционной статье.

Как подчёркивается в материале, в очередной раз это проявилось по итогам недавних протестов оппозиции против, как утверждали её представители, «массовых» нарушений на состоявшихся 17 декабря досрочных выборах: после того, как демонстранты были разогнаны, Вучич заявил, что акции фактически являлись попыткой свержения правительства, и обвинил Запад в том, что он такую дестабилизацию поддержал; а глава сербского правительства Ана Брнабич и вовсе прямым текстом поблагодарила российские спецслужбы за то, что они предупредили Белград о готовящейся попытке переворота «в стиле «майдана».

Вучич — один из самых искусных политиков на Балканах, и он всегда умел находить равновесие между Россией, которая выступает в сербской политике своего рода «талисманом», и западными странами, которые он по-прежнему убеждает в том, что является единственным для них надёжным партнёром в стране, рассуждают авторы статьи. Между тем хотя администрация Байдена, желая проверить надёжность сербского лидера, избрала «примирельный подход» и до сих пор избегала жёсткой риторики в адрес Белграда, несмотря на его предполагаемую причастность к ряду опасных кризисов в Косове, Вучич отплатил ей за это тем, что продолжил заниматься «эквилибристикой»: он так и не ввёл санкции в отношении России после начала операции на Украине и сохранил с ней тесные контакты, напоминают журналисты WP.

Недавние протесты на деле не представляли никакой серьёзной угрозы — а сербские оппозиционеры и вовсе утверждают, что столкновения протестующих с полицией произошли из-за специально засланных провокаторов. Но даже если это не так, кучка демонстрантов никак не могла захватить власть — ну а Запад, вопреки обвинениям Вучича, отнюдь их не поддержал: администрация Байдена ограничилась тем, что вскользь упомянула о возможных фальсификациях, проявив максимальную дипломатичность, пишут авторы.

Вучич и теперь наверняка клянётся западным лидерам за закрытыми дверями, что он всё ещё на их стороне, а его заявления — не более чем «показуха». Однако учитывая, как плохо сработал курс Байдена на примирение, Вашингтону, возможно, пора задуматься о том, чтобы «попробовать что-нибудь новое», подытоживает редакция WP.