Politico: партия Ле Пен назвала «заговором» обвинения в связях с Россией

В партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» заявили, что статья The Washington Post о вмешательстве России во французскую демократию является частью «заговора» против движения, пишет Politico. В партии отметили, что в ходе расследования газета необоснованно построила связи между российскими аккаунтами в соцсетях и французскими политиками, и добавили, что расследованию не хватает источников.

Французская ультраправая партия «Национальное объединение» заявила о «заговоре» против неё, реагируя на статью The Washington Post об усилиях России по разжиганию «политической розни» во Франции и подрыву поддержки Украины через «политических деятелей и аккаунты в социальных сетях», пишет Politico.

«Давайте будем серьёзны, это заговор. Это больше похоже на необоснованные обвинения, чем на журналистскую работу», — отметил пресс-секретарь партии Лоран Якобелли. Он заявил, что в ходе расследования американская газета необоснованно построила связи между российскими аккаунтами в социальных сетях и ультраправыми французскими политиками, и добавил, что расследованию не хватает источников.

В расследовании утверждается, что политтехнологам Кремля было поручено донести до французских политиков, чьи имена не названы, насколько негативными являются последствия санкций против России для экономики Франции.

В этом ключе Politico напоминает, что лидер партии Марин Ле Пен ещё в 2022 году заявляла , что санкции «не служат никакой другой цели, кроме как заставить страдать народы Европы». А летом она назвала поставки вооружения на Украину «безответственными» и попросила президента Эммануэля Макрона «сосредоточиться на организации мирных переговоров».

Впрочем, в основанной Макроном партии «Ренессанс» поспешили выказать доверие написанному в The Washington Post. «Это уже не удивительно: The Washington Post убедительно доказывает, что «Национальное объединение» действительно является рупором Кремля во Франции», — утверждается на страничке партии в X, ранее известной как Twitter.

Пресс-секретарь партии Лоик Синьор даже поделился изменённым с помощью искусственного интеллекта фрагментом новогоднего обращения Ле Пен, где её слова были переложены на русский.