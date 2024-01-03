Politico: политические игры в конгрессе могут оставить миллионы американцев без интернета в 2024 году

С 2020 года в США действует «Программа доступной связи», которая помогает оплачивать интернет-соединение более чем 22 млн семей по всей стране. Уже к апрелю 2024 года федеральная субсидия начнёт заканчиваться, что будет означать потерю возможности выхода в интернет для всех этих людей, пишет Politico. Проблемы с дальнейшим финансированием возникли из-за «межпартийной войны», — демократы ратуют за продолжение действия программы, а республиканцы не уверены в её честности и считают, что она может дать преимущество Байдену в свете грядущих президентских выборов.

Программа Affordable Connectivity Program выделяет деньги на закрытие счетов за интернет малообеспеченным людям по всем Соединённым штатам. Она была запущена как временная мера при Трампе во время эпидемии коронавируса, а позже полноценно закреплена Джо Байденом. Но сейчас государственное субсидирование широкополосного интернета находится под угрозой, пишет Politico. Программа может стать жертвой политической борьбы между демократами, которые поддерживают дальнейшее функционирование проекта, и республиканцами, которые считают, что это даст слишком сильное преимущество Байдену при переизбрании.

Если Конгресс не сможет найти способ финансировать программу до весны, федеральному правительству придется быстро свернуть её, отмечает издание. Это может сыграть свою роль и на предстоящих выборах, «давая избирателям в колеблющихся штатах повод для недовольства политиками, лишающими их помощи».

К апрелю в программу могут быть включены ещё 3 млн человек. Большинству пользователей эта льгота обходится в 30 $ в месяц.

«Потеря этой программы была бы огромной. Мне пришлось бы отказаться от интернета», — отмечает одна из участниц программы Роланда Хейден.

Собираются целые группы, которые хотят сохранить программу и увеличить финансирование. За продолжение субсидирования широкополосного интернета борются «защитники прав потребителей и местных сообществ, телекоммуникационная отрасль и её союзники, Американская ассоциация пенсионеров и даже некоторые консерваторы-ветераны из Вашингтона».

Ещё одна проблема заключается в том, что многие штаты составляют свой план расходов, рассчитывая и на эту программу. Это может негативно повлиять на формирование бюджета.

Для администрации Байдена же эта программа крайне выгодна в политическом плане и может сыграть свою роль во время выборов. Президент, со временем, хочет подключить к программе ещё 30 млн семей.

Демократы очень опасаются закрытия проекта, считая, что это станет катастрофой. «Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», — заявила в интервью ректор Дорис Мацуи из Калифорнии, главный демократ в подкомитете по телекоммуникациям палаты представителей по энергетике и торговле.

Именно споры в конгрессе мешают дальнейшему развитию и работе программы субсидирования интернета. Многие республиканцы не очень доверяют этой программе, отмечает издание. «Республиканцы сомневаются в том, что помощь действительно расширяет широкополосный доступ для американцев, которые в ней нуждаются, и, похоже, подозревают, что многие абоненты могли бы позволить себе широкополосный доступ и без неё». Также они подозревают «Программу доступной связи» в мошенничестве, а федеральную комиссию по связи в бездействии. Например, в 2022 году более тысячи домохозяйств Оклахомы подписались на программу, используя личность одного и того же человека, имеющего право на подключение четырёхлетнего ребёнка.

«Мы всё ещё изучаем этот вопрос и пытаемся получить больше информации о том, как были использованы деньги», — заявила председатель палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс.

При этом завершение финансирования может сыграть против республиканцев, считают эксперты. Ведь именно их будут винить в том, что 22 млн человек потеряют доступ в интернет. Всё это в преддверии выборов. При этом без поддержки республиканской партии программа не выживет. Её сторонники апеллируют тем, что в политически значимых штатах, таких как Огайо, Флорида и Техас, «насчитывается более миллиона семей, получивших помощь».

Но для простых людей, как Роланда Хейден, политические игры не имеют значения, так как они просто потеряют доступ к интернету. «Меня меньше всего волнуют демократы и республиканцы — для меня мы все в одной лодке», — сказала она в интервью Politico.