Германия переживает пугающий спад во всех сферах общественной жизни, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Инфраструктура разваливается, финансовое положение коммун ухудшается с каждый днём. Стране нужны инвестиции, но денег нет. К тому же ФРГ испытывает острый дефицит квалифицированных кадров. И на фоне всего этого немецкие политики не предпринимают никаких решительных действий, продолжая придерживаться принципа: «Достаточно того, что сказано, а не того, что сделано».
Германия переживает пугающий спад, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Инфраструктура разваливается, финансовое положение коммун ухудшается с каждый днём. Стране необходимы инвестиции, но денег не хватает. Также ФРГ испытывает острый дефицит квалифицированных кадров.
Чтобы исправить ситуацию, необходимы кардинальные изменения. Политика Берлина должна стать более «реальной». Реформы необходимы на всех уровнях. Но немецкие лидеры продолжают придерживаться принципа: «Достаточно того, что сказано, а не того, что сделано».
Нынешняя система работает слишком медленно из-за высокой степени бюрократизации. Необходима же, напротив, цифровизация и ускорение всех процессов принятия решений. Для этого правящая коалиция и оппозиция должны заключить своеобразный пакт по сокращению бюрократического аппарата — в частности унификации регуляторных требований для всех земель — и развитию цифровых технологий. Последнее также позволит в некоторой степени устранить дефицит кадров.
Также наивно полагать, что политика экономии поможет стране заработать больше денег в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Так что властям и оппозиции и здесь необходимо договориться и пересмотреть закреплённый в немецкой Конституции «долговой тормоз».
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