Fox Business: На фоне роста рейтинга Трампа американская молодёжь отворачивается от Байдена

Новый опрос показал, что Дональд Трамп опережает Джо Байдена среди молодых избирателей на 13 пунктов, сообщает Fox Business. Молодёжь недовольна тем, что действующий президент не выполнил предвыборные обещания и плохо справляется с ведением внешней политики, особенно выделяется ситуация в Газе. Также их напрягает плачевное состояние американской экономики, которая явно была стабильнее при Трампе.

А теперь взгляните на это. Новый опрос Fox News показывает, что Дональд Трамп опережает президента Байдена среди молодых избирателей на 13 пунктов. Гарретт Вентри присоединяется к нам. Гарретт, рад вас видеть. Почему молодые избиратели отвернулись от Байдена?

ГАРРЕТТ ВЕНТРИ, бывший старший советник судебного комитета сената: Ну, я думаю, здесь две причины. Во-первых, у вас есть очень молодые либеральные избиратели, которым не нравится, что он не выполнил некоторые из своих предвыборных обещаний, будь то избавление от филибастера, кодификация «Роу против Уэйда» (Кодификация «Роу против Уэйда» означает принятие закона, который подтвердит право беременной женщины на аборт без необоснованного вмешательства), а также им просто не нравится, как он ведет войну в Израиле. Многие из них хотят прекращения огня, и это им не нравится. Так что это проблема. Они не хотели голосовать за него в 2020 году. Они предпочли Элизабет Уоррен или Берни Сандерса. Им не нравился Дональд Трамп. Так что это тоже проблема. Это эффект выравнивания. Если эти люди не придут и не проголосуют снова. Это группа, которую Джо Байден выиграл в 2020 году с перевесом в 20 пунктов. А теперь вы говорите о том, что он проигрывает Дональду Трампу с отрывом в 13 очков.

Я думаю, что вторая причина заключается в том, что избиратели, как правило, молодёжь, недовольны экономикой и своим финансовым положением.

Им не нравится жить дома. Они хотят купить дом. Они не могут сделать ни то, ни другое. Либо съехать из родительского дома, либо купить собственное жильё.

ГАРРЕТТ ВЕНТРИ: Да, когда тебе 28, и ты приводишь девушку на ужин, а там твоя мама, это не самая лучшая ситуация. Это никому не нравится. Так что это сложно. Вы говорите об инфляции в экономике. Их финансовое положение тяжелое. Молодые люди имеют больше долгов по кредитным картам, чем когда-либо. С точки зрения выхода на пенсию у них меньше сбережений, и они просто меньше откладывают на основные чрезвычайные ситуации, такие как медицинские счета, ремонт автомобиля и тому подобные вещи.

И поэтому вы видите здесь политическую перестройку, проводимую президентом Трампом, будь то молодые избиратели, возвращающиеся к нему из-за недовольства экономикой. Им нравилось, как он справлялся с экономикой. Ипотечные ставки были лучше. Инфляция была ниже. Вы видите это на примере латиноамериканцев.

Вы забегаете вперёд. Позвольте мне остановить вас, потому что вы забегаете вперёд. Тот факт, что они против Байдена, не обязательно означает, что они за Трампа, особенно по таким вопросам, как вы упомянули о Ближнем Востоке.

ГАРРЕТТ ВЕНТРИ: Не все. Но вы снова видите 13-очковое преимущество среди молодых избирателей. Значит, есть молодые избиратели, очевидно, более либеральные. Они могут не выбрать Байдена. Они могут не проголосовать. Это проблема для Байдена, но вы говорите об огромном перевесе, 20 пунктов. В 2020 году они выбрали Джо Байдена. Теперь они на 13 пунктов за Дональда Трампа.

Так что, безусловно, экономика важна, когда ваш среднестатистический избиратель хочет купить первый дом, хочет иметь возможность копить на пенсию, такие вещи, завести семью, что очень важно. Они недовольны Байденом, и я думаю, что они помнят сильную экономику при президенте Трампе.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2023 года.