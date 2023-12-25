NYP: в Германии экоактивисты отменяют рождество

В ряде немецких городов случились нападения на витрины магазинов. Так экоактивисты выражают своё несогласие с давней рождественской традицией — праздничной ёлкой, сообщает The New York Post. По большей части активисты — это молодые люди, которые не во что не ставят культуру и традиции. Они в действительности никак не пытаются повлиять на реальные экологические проблемы, а просто занимаются вандализмом.

Немецкие экоактивисты выступают против рождественских традиций, а именно против праздничной ёлки, сообщает The New York Post. В ряде немецких городов были разгромлены витрины магазинов, которые были оформлены к празднику. Как отмечает автор статьи, эти активисты скорее напоминают культ, поэтому они «нападают на религиозные символы — не только на ёлки, но и на «Сикстинскую мадонну» Рафаэля, — а также на гражданские институты, недавно разгромив Бранденбургские ворота в Берлине».

По большей части это молодые люди, которые только на словах заинтересованы реальными экологическими проблемами. На самом деле они занимаются вандализмом, презирают политические и культурные нормы, ставят себя выше других.

По мнению автора статьи, проблема тут кроется в самой современной экологической повестке.

Автор побывал на климатической конференции ООН 2021, где «не встретил много ученых или инженеров, но зато встретил много монахов, магов и шаманов; было много сжигания благовоний и песнопений». Вопросы климата там никто решать особо и не пытался, хотя такая проблема на самом деле есть и она важна для будущего человечества.

В нынешнюю правящую коалицию Германии входит партия «зеленых», которая яро выступает против использования природного газа, хотя это может помочь улучшить показатели углеродного следа для многих стран. Правительство должно работать поступательно, но эти активисты, которые больше напоминают культистов, мешают этому.

Последняя конференция ООН по климату прошла в Дубае. Там «было сделано то же самое, что и на всех предыдущих: ни к чему не обязывающие обещания правительств исправить положение своих стран и столь же ни к чему не обязывающие обещания потратить кучу денег на помощь бедным странам в адаптации к климатическим потрясениям», — отмечает автор статьи.

Так что все эти экоактивисты и участники климатических конференция лишь делают вид, что пытаются бороться с реальными проблемами. На деле они просто продвигают свои взгляды и не дают людям праздновать рождество.