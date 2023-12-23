Зеленский — это созданный НАТО «монстрёнок», которым стало невероятно сложно управлять, заявил на своём YouTube-канале журналист Дэнни Хайфон. По его словам, внешнеполитический истеблишмент США и НАТО всё больше разочаровывается в руководстве Зеленского, и поэтому всё громче слышны заявления о необходимости борьбы с коррупцией и проведения выборов на Украине. Хайфон убеждён, что всё это делается, потому что в Вашингтоне хотят, чтобы Зеленский ушёл.

Зеленский — это созданный НАТО «монстрёнок», которым стало невероятно сложно управлять. И речь здесь не о том, что он не делает того, чего от него хочет военно-промышленный комплекс. И не о том, что эта цель и эти усилия по борьбе с Россией противоречат интересам самого НАТО. Беспокоить стало именно то, как Зеленский решил это делать.

Ещё до контрнаступления, и особенно когда контрнаступление началось, было совершенно ясно, что внешнеполитический истеблишмент США и НАТО, неоконсерваторы-ястребы, всё больше разочаровываются в руководстве Зеленского. Вот почему они так много заявляют о борьбе с коррупцией, и именно поэтому мы слышали, как Блинкен и другие начали говорить о выборах на Украине — потому что они хотят, чтобы Зеленский ушёл.