Зеленский — это созданный НАТО «монстрёнок», которым стало невероятно сложно управлять, заявил на своём YouTube-канале журналист Дэнни Хайфон. По его словам, внешнеполитический истеблишмент США и НАТО всё больше разочаровывается в руководстве Зеленского, и поэтому всё громче слышны заявления о необходимости борьбы с коррупцией и проведения выборов на Украине. Хайфон убеждён, что всё это делается, потому что в Вашингтоне хотят, чтобы Зеленский ушёл.
Зеленский — это созданный НАТО «монстрёнок», которым стало невероятно сложно управлять. И речь здесь не о том, что он не делает того, чего от него хочет военно-промышленный комплекс. И не о том, что эта цель и эти усилия по борьбе с Россией противоречат интересам самого НАТО. Беспокоить стало именно то, как Зеленский решил это делать.
Ещё до контрнаступления, и особенно когда контрнаступление началось, было совершенно ясно, что внешнеполитический истеблишмент США и НАТО, неоконсерваторы-ястребы, всё больше разочаровываются в руководстве Зеленского. Вот почему они так много заявляют о борьбе с коррупцией, и именно поэтому мы слышали, как Блинкен и другие начали говорить о выборах на Украине — потому что они хотят, чтобы Зеленский ушёл.
Таким образом, для Украины складывается довольно мрачная ситуация, когда речь заходит о том, как Зеленский и внешнеполитический истеблишмент хотели вести борьбу в ходе этого конфликта. Они хотели биться до конца, добиться победы военным путём. И теперь, когда стало похоже на то, что этого достичь невозможно, это так и есть на самом деле. Россия, безусловно, могла бы продолжать воевать, как воюет довольно долгое время, для России это не проблема.
У России всё ещё есть, я думаю, более пары сотен тысяч боеготовных резервистов. Экономика России стабильна, и Россия не боится запачкать руки и проводить реальную дипломатию с другими странами региона и мира, чтобы, по сути, изолировать НАТО. Россия, в отличие от Соединённых Штатов и Зеленского, не закрыта от возможностей построения того мироустройства, которого она хочет, причём ненасильственными методами — и это очень важный момент. Россия делает это не силой как таковой, а посредством многосторонней стратегии самосохранения. Именно этим Россия и занимается.
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