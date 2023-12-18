France 24: гуманитарная катастрофа в Газе — люди штурмуют грузовики с продуктами

Вооружённые силы Израиля продолжают операцию в секторе Газа: ЦАХАЛ только что рапортовал об обнаружении огромного туннеля длиной 4 км, который, по словам еврейской стороны, планировали использовать боевики ХАМАС для организации терактов, передаёт France 24. Между тем, по информации канала, жители Газы до сих пор находятся в состоянии гуманитарной катастрофы — доставляемой в сектор провизии не хватает на всех.

Перед вами — находка, которую захотели показать прессе израильские военные: огромный туннель длиной более 4 километров, включающий несколько ответвлений. Вход в него располагается всего в четырёхстах метрах от контрольно-пропускного пункта «Эрез» на гранинце между Израилем и сектором Газа.

Не исключено, что туннель мог быть связан с разветвлённой подземной сетью, охватывающей всю Газу. В вооружённых силах Израиля заявляют, что внутри было обнаружено много оружия, которые могли бы применить бойцы ХАМАС в случае нападения.

ДАНИЭЛЬ ХАГАРИ, официальный представитель ВС Израиля: Этот туннель — проект главы ХАМАС Яхьи Синвара, предназначенный для организации террористического акта на КПП «Эрез».

На момент воскресенья в Газе по-прежнему сохранялись серьёзные сбои в телекоммуникационных сетях, что ещё сильнее обостряет гуманитарный кризис в регионе.

КАРАМ АБДАЛЛА МАНСУР, беженец, проживает в провинции Рафах: Мы продолжаем попытки добиться помощи от бригад спасательных служб и гражданской обороны несмотря на сложности из-за плохого приёма. Они намеренно прекратили обслуживание, дабы не дать людям выйти на связь со службами скорой помощи и гражданской обороны, а также представителями СМИ.

По данным ООН, от голода страдает уже половина населения Газы. На этих кадрах можно увидеть, как грузовик с гуманитарной помощью, который только что проехал КПП «Рафах», берут штурмом люди; некоторые, пытаясь добыть съестное, забираются на кузов.

Вот уже десять недель прибывающих конвоев с гуманитарной помощью не хватает, чтобы помочь всем местным жителям. В воскресенье в сектор въехали ещё около восьмидесяти грузовиков, которые прошли через новый КПП — «Керем-Шалом»; он был временно открыт Израилем, дабы разгрузить «Рафах».

Дата выхода в эфир 18 декабря 2023 года.