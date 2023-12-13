TEC: вступление Украины в ЕС для остальных стран блока будет стоить €190 млрд

Если Украина станет членом ЕС, это обойдётся блоку в 17% совместного бюджета, или €190 млрд. Как пишет The European Conservative, в результате почти все остальные страны — члены ЕС станут чистыми донорами, а Украина будет основным выгодополучателем.

Согласно докладу Немецкого экономического института, 17% совместного бюджета Европейского союза уйдёт непосредственно на Украину, если та получит членство в блоке. Как пишет The European Conservative, по нынешнему семилетнему бюджету ЕС, эти 17% составят €190 млрд. При этом порядка €70–90 млрд поступят из фонда общей сельскохозяйственной политики, еще €50–70 млрд — из так называемого фонда сплочения на поддержку слабой экономики Украины. Это означает, что почти все остальные страны — члены ЕС станут чистыми донорами, а Украина станет основным выгодополучателем в ЕС.

Как отмечает портал, главный вопрос, как утверждается в докладе, какая Украина вступит в ЕС: насколько велика будет её территория и численность населения после потенциального мирного соглашения с Россией? Венгрия единственная из нынешних членов блока отметила очевидный момент: Украина всё ещё ведёт боевые действия и не может начать переговоры о вступлении в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан твёрдо дал понять, что его страна будет блокировать любые попытки начать переговоры о принятии Украины или выделить новые средства в поддержку Киева на саммите лидеров ЕС 14–15 декабря. По словам дипломатов, попытки найти решение по этому вопросу на специальной встрече послов ЕС в воскресенье успехом не увенчались: Венгрия не сдаётся, а любое решение должно быть единогласным.

Она отказалась снабжать Украину оружием и последовательно критиковала санкции ЕС против России, призывая вместо этого к началу мирных переговоров. Венгерское правительство также ясно дало понять, что наложит вето на вступление Украины в ЕС или НАТО до тех пор, пока та не начнёт соблюдать права этнического венгерского меньшинства. Кроме того, Орбан утверждает, что Украина погрязла в коррупции и не готова присоединиться к ЕС.