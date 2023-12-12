NTD: ООН просит выделить на гуманитарную помощь в 2024 году $46 млрд

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Redacted: Зеленский требует от США гарантий безопасности — ВСУ отворачиваются от него Redacted
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Канада расширила антироссийские санкции
Канада расширила санкционный список по России.
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Нетаньяху: Израиль не позволит ХАМАС и ФАТХ управлять сектором Газа
Израиль не повторит ошибку, которую допустил, пойдя на соглашения с Палестиной в Осло, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что сектор Газа после окончания военной операции не будет управляться ни движением ХАМАС, ни организацией ФАТХ.
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Sport24: Рибалта сомневается насчёт работы в «Спартаке» из-за предложения других клубов
Шансы испанского специалиста Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака» снизились.
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Globo: бразильский футболист умер после удара молнией во время матча в 21 год
Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвес умер после удара молнии во время матча.
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В ВСУ заявили, что хакерская атака на «Киевстар» не повлияла на работу военных
Мощная хакерская атака на компанию «Киевстар» не повлияла на работу украинских военных, они используют другую связь. Об этом заявил начальник пресс-службы командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо.
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Захарова назвала белибердой заявления дипломата США о переговорах с Украиной
Москва воспринимает как очередную белиберду заявления американских дипломатов о том, что США вынудят Россию в 2024 году пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.
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Билялетдинов: «Спартак» провёл первую часть чемпионата ниже своих возможностей
Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил выступление красно-белых в первой половине сезона-2023/24.
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«Крылья Советов» продлили контракт с Костанцей до 2028 года
«Крылья Советов» и полузащитник Фернандо Костанца продлили трудовое соглашение до 2028 года.
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В ЕС согласовали уголовную ответственность за обход санкций
Европейские институты согласовали директиву по введению уголовной ответственности за обход санкций объединения. Об этом сообщило председательство Испании в Совете ЕС.
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ФИФА объявила претендентов на приз лучшему вратарю 2023 года
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила тройку номинантов на приз лучшему вратарю 2023 года.
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Кожевников призвал прекратить говорить о безголевой серии Овечкина
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал отношение к антирекордной безголевой серии нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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В пермских музеях рассказали о новогодних программах
Филиалы Пермского краеведческого музея подготовили для жителей и гостей региона новогоднюю программу «Музейные ёлки».
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«Ноябрьскнефтегаз» нарастил добычу жидких углеводородов
Руководитель «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов заявил, что предприятие нарастило на 10% добычу жидких углеводородов (ЖУВ) за последние два года.
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В Якутии благоустроят более 35 территорий в 2024 году
В Якутии в 2024 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят более 35 территорий. На эти цели направят более 1,2 млрд рублей.
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В Новосибирской области открыли Единый контактный центр
В Новосибирской области в тестовом режиме открылся первый за Уралом Единый контактный центр.
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Терапевт Мифтахова дала советы по восстановлению режима сна
Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Дарья Мифтахова рассказала, как восстановить режим сна.
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Лучшие парки Подмосковья наградят знаком качества от Деда Мороза
В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что лучшие подмосковные парки смогут получить знак качества «Дед Мороз рекомендует». Им отметят наиболее яркие праздничные локации.
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В Подмосковье работают более 55 тысяч жителей с ОВЗ
Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в регионе трудоустроено свыше 55 тыс. инвалидов. Из них около 10 тыс. работают на квотируемых местах, например подсобными рабочими и комплектовщиками.
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Врач Коновалов: у большинства детей микоплазма вызывает лёгкие симптомы
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Минздрава России Иван Коновалов заявил, что микоплазменная инфекция не стала чем-то новым для педиатров и инфекционистов.
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В поездах здоровья в Нижегородской области побывали около 53 тысяч человек
В Новосибирской области с начала 2023 года мобильно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» приняли около 53 тыс. пациентов более чем в 750 населённых пунктах региона.
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Челябинская и Ульяновская области обновили соглашение о партнёрстве
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Ульяновской области Алексей Русских 12 декабря обновили договор о сотрудничестве между регионами, подписанный 27 лет назад.
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Жителя Кировской области подозревают в истязании дочери и сожительницы
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело против жителя Юрьянского района по подозрению в жестоком обращении со своей 16-летней дочерью и сожительницей.
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Правительство Молдавии оспорит вердикт суда по делу о снятии с выборов оппозиционеров
Молдавское правительство оспорит в Верховном суде постановление Апелляционной палаты Кишинёва об отмене решения комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии с выборов кандидатов от оппозиционной партии «Шанс».
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Около 50 человек обратились за медпомощью после драки в школе Берлина
Около 50 человек обратились за медицинской помощью в результате массовой драки в школе Берлина.
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Шлеменко не смотрит телевизор, потому что он закладывает мировоззренческий приоритет
Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, почему он не смотрит телевизор.
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Лидер «Шанса»: суд подтвердил нелегитимность местных выборов в Молдавии
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Апелляционная палата Кишинёва своим решением подтвердила, что проведение местных выборов в республике без участия в них «Шанса» сделало избирательный процесс нелегитимным.
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«Киевстар»: IT-инфраструктура частично разрушена из-за мощной хакерской атаки
IT-инфраструктура компании «Киевстар» частично разрушена из-за мощной хакерской атаки. Об этом заявил гендиректор предприятия Александр Комаров.
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Салливан: США контактируют с Россией для возвращения журналиста Гершковича
Вашингтон контактирует с Москвой на высоком правительственном уровне для возвращения в США обвиняемого в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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Апелляционная палата Кишинёва отменила решение о снятии с выборов кандидатов от «Шанса»
Апелляционная палата Кишинёва вынесла постановление об отмене решения комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии с выборов кандидатов от оппозиционной партии «Шанс».
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AP: в США отсидевший по ошибке мужчина потребовал возмещения ущерба на $50 млн
По ошибке отсидевший 27 лет в тюрьме американец подал в суд на город Нью-Йорк и двух бывших детективов с требованием возмещения ущерба в размере $50 млн.
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Роналду: очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сказал, что счастлив находиться в саудовском клубе.
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Захарова: смена Зеленского на Залужного не изменит ситуацию, это марионетки
Даже если главком ВСУ Валерий Залужный сменит Владимира Зеленского на посту президента на Украине, это не изменит ситуацию в стране — все они являются марионетками в руках своих хозяев. Такое заявление на брифинге сделала представитель МИД России Мария Захарова.
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Суд в Москве продлил на два месяца арест обвиняемому в мошенничестве Шабутдинову
Таганский районный суд Москвы продлил на два месяца арест обвиняемому в мошенничестве блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову.
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Карпукас заявил, что поддерживает позицию Галактионова в отношении судей
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал критику тренера команды Михаила Галактионова и одноклубника Дмитрия Баринова в адрес судей.
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В Белом доме заявили, что у США остались финансы на пару недель поддержки Киева
У администрации США остались средства на помощь Украине лишь на несколько недель. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
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Семак: «Зенит» всегда играет в полную силу
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о выступлении своей команды в текущем сезоне РПЛ.
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Дети продолжают занятия в танцевальной школе Донецка, несмотря на конфликт
Ученики танцевальной школы Донбасса рассказали, что тренировки помогают им отвлечься от обстрелов, проблем и почувствовать нормальную жизнь. Школа в Донецке была открыта семь лет назад. Сейчас её создательница мечтает дать своим ученикам будущее, которого она сама лишилась из-за атак ВСУ.
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В Петербурге признавшегося в убийстве 30-летней давности заключили под стражу
Признавшегося в убийстве 30-летней давности жителя Петербурга Сергея Мирошника заключили под стражу по 7 января.
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Замглавы МЧС Татарстана приговорили к 4,5 года за крупное мошенничество
Советский районный суд Казани признал замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко виновным по делу о крупном мошенничестве и приговорил его к 4,5 года колонии общего режима.
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«Ростов» объявил об уходе Ионова
Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов покинул клуб.
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Власти Финляндии приняли решение увеличить мощности по производству боеприпасов
Правительство Финляндии решило увеличить мощности по производству боеприпасов, сообщает финское Минобороны.
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Дания отказала России в помощи в расследовании теракта на «Северных потоках»
Прокуратура Дании отказала России в правовой помощи в расследовании теракта на «Северных потоках» в Балтийском море.
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В Москве завершили работы по благоустройству у станции «Марьина Роща» БКЛ
В Москве специалисты завершили благоустройство территории возле станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и одноимённых станций Московских центральных диаметров — МЦД-2 и МЦД-4.
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В Москве построят мосты через реку Яузу и Нагатинский затон в 2024 году
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в 2024 году в столице возведут новые мосты через реку Яузу и Нагатинский затон.
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В Удмуртии появился первый национальный туристический маршрут
Экспертный совет Ассоциации туроператоров России и Минэкономразвития присвоили трёхдневному туру «Влюбиться в Удмуртию» статус национального маршрута.
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Муфтий Крганов назвал оправданным выдворение потушивших вечный огонь
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил, что выдворение из России за миграционные нарушения является оправданным.
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Панин дал удивительный совет Овечкину, как прервать безголевую серию
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился советом с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, как прервать безголевую серию.
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Россия планирует провести турнир по хоккею 3х3 в рамках саммита стран БРИКС
Заместитель гендиректора Федерации хоккея России (ФХР) Александр Кикнадзе сообщил о проведении соревнований 3х3 в рамках саммита стран БРИКС.
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Минздрав: число погибших от обстрелов Израиля жителей Газы увеличилось до 18 412
В Минздраве сектора Газа сообщили, что от обстрелов Израиля погибли 18 412 жителей анклава.
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В Челябинске начали проверку по подозрению в создании канала незаконной миграции
ГУ МВД по Челябинской области начало проверку по факту задержания служащей, подозреваемой в организации канала незаконной миграции.