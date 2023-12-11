Fox News: палата представителей США проголосует за расследование по делу об импичменте Байдена

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью каналу Fox News обвинил Белый дом в «препятствовании» расследованию по делу об импичменте Джо Байдену, в связи с чем назвал «необходимым следующим шагом» инициирование официального расследования. Палата представителей собирается проголосовать по вопросу запуска расследования на этой неделе, и Республиканская партия уверена, что у них будет достаточно голосов.

На этой неделе палата представителей собирается проголосовать по вопросу официального запуска расследования по делу об импичменте Джо Байдену. И республиканцы уверены, что у них есть голоса, чтобы инициировать его. Давайте отправимся в Шривпорт, штат Луизиана, где Рэймонд Арройо встретился со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Доброе утро, Рэймонд!

РЭЙМОНД АРРОЙО, корреспондент: Доброе утро! Мы хотим поблагодарить спикера палаты представителей Майка Джонсона за то, что он пришёл, и всех вас за радушный приём. Спикер, давайте поговорим о том, что мы только что услышали от Пита: это расследование, голосование, которое состоится на этой неделе, чтобы инициировать расследование. Некоторые в этой закусочной считают, что в отношении Джо Байдена не нужно расследование, нужна процедура импичмента. Что вы думаете?

МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей конгресса США: Я думаю, что мы команда, выступающая за верховенство закона, поэтому мы должны быть осторожны и сознательны в этом вопросе.

Я уже неоднократно говорил, и это чистая правда, что наряду с объявлением войны самые серьёзные полномочия, которыми наделён конгресс — особенно палата представителей в соответствии с конституцией, — полномочия объявлять импичмент. Поэтому мы должны быть методичными и осторожными и следовать фактами, куда бы они не привели. Расследование по делу об импичменте — это следующий необходимый шаг, потому что Белый дом сейчас препятствует этому расследованию.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2023 года.