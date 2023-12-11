Fox News: палата представителей США проголосует за расследование по делу об импичменте Байдена
На этой неделе палата представителей собирается проголосовать по вопросу официального запуска расследования по делу об импичменте Джо Байдену. И республиканцы уверены, что у них есть голоса, чтобы инициировать его. Давайте отправимся в Шривпорт, штат Луизиана, где Рэймонд Арройо встретился со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Доброе утро, Рэймонд!
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