Кандидат в президенты США: война на Украине не выгодна никому, кроме американского ВПК

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France info: каждый пятый ребёнок в богатых странах живёт в бедности France info
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Евросоюз призвали выплатить бывшим колониям репарации за рабство Guardian
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«Мы с Украиной не в союзе» — Писториус развеял «завышенные ожидания» от европейской помощи ZDF
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Путин заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию
Западные страны пытаются раздавить Россию, однако у них это не получится никогда. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.
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Горшков: есть переживания, что «Крылья» в трансферное окно могут снова раздербанить
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков опасается, что в зимнее трансферное окно многие футболисты клуба могут покинуть команду.
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Купер назвал Кучерова невероятным хоккеистом
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре нападающего Никиты Кучерова.
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Депутат Шонус назвал дурманом слова Умерова о наработках по «возврату» Крыма
Слова главы Минобороны Украины Рустема Умерова о наличии наработок о так называемом «возвращении» Крыма являются дурманом для украинцев.
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Защитник «Крыльев» Горшков: в целом игра со «Спартаком» была неплохая
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о поражении своей команды от «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России.
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Гутерреш: авторитет СБ ООН подорван из-за неспособности остановить огонь в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что авторитет Совета Безопасности всемирной организации подорван из-за неспособности прекратить огонь в секторе Газа.
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Макгрегор рассказал, что боя против Яна не будет
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, что не будет проводить поединок с россиянином Петром Яном.
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Путин: от работы военных в ходе СВО зависит будущее России
Российский лидер Владимир Путин заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников спецоперации.
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Goal: судья нанёс удар ножом в грудь футболисту во время матча в Аргентине
Арбитр Ремихио Армоа ударил ножом в грудь футболиста во время матча молодёжных команд в провинции Мисьонес.
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Главный тренер «Аталанты» раскритиковал болельщиков за освистывание Миранчука
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал болельщиков за освистывание российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Миланом».
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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Сигналы воздушной тревоги звучат во всех украинских регионах.
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Экоактивисты окрасили воду Большого канала в Венеции в зелёный цвет
Экоактивисты движения Extinction Rebellion окрасили воду Большого канала в Венеции в зелёный цвет в ответ на провальную, по их мнению, климатическую конференцию ООН COP28.
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Получивший паспорт РФ Менелл с пониманием отнесётся, если его не вызовут в сборную России по хоккею
Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл признался, что с пониманием отнесётся, если его не вызовут в сборную России по хоккею.
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Sport.fr: ПСЖ и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» в следующем сезоне.
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Макгрегор сообщил, что проведёт следующий бой весной
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий поединок.
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На границе Украины и Польши образовалась очередь из 3500 машин
Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на границе Украины с Польшей образовалась очередь из 3,5 тыс. машин.
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Малышев — о переговорах с Джикией по контракту: внутренняя жизнь клуба
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с контрактом защитника Георгия Джикии.
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Маск потребовал от Зеленского объяснить арест гражданина США
Американский предприниматель Илон Маск потребовал от Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лиры.
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Макгрегор считает, что Ян вернёт себе чемпионский пояс UFC
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор высказал мнение, что россиянин Пётр Ян сможет вновь завоевать титул в легчайшем весе.
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Китаец Сонг Ядонг вызвал Петра Яна на бой
Китайский боец смешанных единоборств Сонг Ядонг бросил вызов россиянину Петру Яну.
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Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ
Стали известны имена трёх лучших хоккеистов игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Валиева: Россия делает всё возможное, чтобы у спортсменов не пропадала мотивация
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что для неё значит Россия.
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Депутат Чернышов призвал наградить мужчину, спасшего детей от стрельбы в Воронеже
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить орденом Мужества мужчину, который укрыл детей от стрельбы в Воронеже, получив при этом ранения.
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Ядонг победил Гутьерреса в главном бою UFC Fight Night 233
Китайский боец смешанных единоборств Сонг Ядонг одержал победу над американцем Крисом Гутьерресом в главном поединке турнира UFC Fight Night 233.
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Ректор Пенсильванского университета подала в отставку из-за антисемитизма
Ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл ушла в отставку из-за скандала после её выступления в конгрессе США.
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UOL: «Палмейрас» продал Артура в «Зенит» за €15 млн
Нападающий «Палмейрас» Артур продолжит карьеру в «Зените».
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В Забайкалье спрогнозировали аномальные морозы с 10 по 17 декабря
В управлении МЧС по Забайкальскому краю заявили о наступлении аномально холодной погоды со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на семь и более градусов с 10 по 17 декабря.
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Самсонов — о шатауте в матче с «Нэшвиллом»: это было великолепно
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов высказался о шатауте в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».
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Зайцев признан первой звездой матча «Чикаго» — «Сент-Луис» в НХЛ
Защитник «Чикаго» Никита Зайцев был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом».
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Джеймс — о победе во внутрисезонном турнире НБА: «Лейкерс» сотворили историю
Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу в финале над «Индиана Пэйсерс» во внутрисезонном турнире НБА.
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Kan: боевые действия Израиля против ХАМАС продлятся не менее двух месяцев
Интенсивные бои израильской армии против палестинского движения ХАМАС продлятся ещё не менее двух месяцев.
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Михеев признан третьей звездой матча НХЛ «Ванкувер» — «Каролина»
Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз».
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Кучеров признан первой звездой матча с «Сиэтлом»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен».
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Soychile: 300 человек эвакуировали из города в Чили из-за лесных пожаров
В городе Лимаче в Чили эвакуировали 300 человек в связи с разгоревшимися лесными пожарами, говорится в статье портала Soychile.
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Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян
Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что, возможно, страна не будет принимать участия в Олимпийских играх в Париже из-за допуска российских спортсменов.
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Кучеров возглавил гонку снайперов текущего сезона НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел в лидеры снайперской гонки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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СК сообщил о возбуждении дела по факту нападений на местных жителей в Уфе
В отношении задержанного в Уфе мужчины, который подозревается в нападении на жителей на улицах и убийстве женщины, возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по Башкортостану.
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Гол и ассист Михеева помогли «Ванкуверу» переиграть «Каролину»
«Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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При пожаре в коммунальной квартире в Петербурге погиб один человек
В результате пожара в четырёхкомнатной коммунальной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга погиб один человек, сообщили в управлении МЧС по городу.
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Батыргазиев — о победе над Альваресом: потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой
Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев прокомментировал свою победу над трёхкратным чемпионом мира среди любителей кубинцем Ласаро Альваресом на турнире IBA Champions' Night в Дубае.
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Форвард «Оттавы» Тарасенко стал первой звездой матча с «Детройтом»
Нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».
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МЧС доставило 100 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей в Москву
Самолёт МЧС России доставил в Москву 100 россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа.
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Хейни победил Прогрейса и стал чемпионом мира по версии WBC
Абсолютный чемпион мира по боксу американец Девин Хейни победил Реджиса Прогрейса на турнире в Сан-Франциско (США).
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Самсонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Нэшвилл»
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».
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Военкор RT показал кадры атаки российских войск на позиции ВСУ под Клещеевкой
Военкор RT Влад Андрица опубликовал видео работы спецназа «Ахмат» и 4-й отдельной мотострелковой бригады по позициям украинских войск под Клещеевкой (ДНР).
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Джеймс — MVP первого в истории внутрисезонного турнира НБА
Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признан самым ценным игроком первого в истории внутрисезонного турнира НБА.
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NYT: Европа опасается, что Трамп развалит НАТО в случае победы на выборах
В Европе опасаются последствий возможной победы экс-лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах президента.
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Кузнецов вышел на пятое место по количеству передач в истории «Вашингтона»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поднялся на пятое место по количеству передач в истории клуба.
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В Камчатском крае ожидаются метель и ветер со скоростью до 30 м/с
На Камчатке 11 декабря ожидаются метель и ветер со скоростью до 30 м/с.