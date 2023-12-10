Кандидат в президенты США: война на Украине не выгодна никому, кроме американского ВПК

Хотя украинский конфликт давно зашёл в тупик и не принёс Киеву ничего, кроме сотен тысяч погибших солдат, США всё равно продолжают его затягивать, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский исследователь и кандидат в президенты США от Либертарианской партии Майкл Ректенуолд. По мнению Ректенуолда, причина — в лоббистах от ВПК, которые имеют огромное влияние на американский конгресс.

Зачем же наш конгресс даёт деньги на войны за рубежом — и даёт с усердием и ликованием?

МАЙКЛ РЕКТЕНУОЛД, исследователь, публицист, кандидат в президенты США: Ситуация просто невероятная. Байден сейчас утверждает, что нам нужно отправить Украине 60 миллиардов ради нашей нацбезопасности — а тем временем наша южная граница открыта всем желающим её пересечь, а учитывая, что Израиль сейчас своей убийственной войной в секторе Газа разжигает ненависть, риск проникновения в нашу страну террористов растёт.





Есть, разумеется, то обстоятельство, что на конгресс имеют огромное влияние лоббисты войны, и они вели и ведут работу, добиваясь, чтобы войны продолжались и чтобы мы продолжали на эти войны давать средства. А поскольку никакого интереса к тому, чтобы воевали американские войска, у нас нет, мы нашли себе опосредованные войны, в которые можно вмешаться, тем самым обогащая военно-промышленный комплекс за счёт американских граждан.

Думаю, что вы это помните — и мы, возможно, это уже обсуждали: около месяца назад сенатор Ричард Блюменталь, демократ либеральных взглядов из Коннектикута, вместе с сенатором Миттом Ромни, республиканцем из Юты, который, по собственным словам, является консерватором, а также выдвигался в прошлом на президентские выборы от Республиканской партии, заявили, что конфликт на Украине для нас хорош со всех сторон: мы получаем максимально эффективную отдачу от вложенных средств и при этом американцы там не гибнут. Они что, забыли про целое поколение молодых украинских мужчин, которое было просто истреблено? По словам полковника Дугласа Макгрегора, убиты или покалечены до такой степени, что вернуться на службу им уже нельзя, 500 тысяч человек.





МАЙКЛ РЕКТЕНУОЛД: Да, они цинично и без оглядки на этику толкали этих украинцев на смерть, и притом происходило это на деньги американских налогоплательщиков. Это просто преступно. Мы способствовали затягиванию этой всё ещё длящейся войны, которая не принесла ничего хорошего и закончится тем же, с чего и началась: контроль над Донбассом будет сохранять Путин, и вероятность того, что это изменится, крайне мала. А ведь речь не только примерно о 500 тысячах погибших — из-за этого конфликта многие миллионы украинцев были вынуждены стать беженцами.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2023 года.