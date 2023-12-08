NYT: поляки не пропускают оружие для Украины — жалуются в ВСУ

Вооружённые силы Украины не получают военное оборудование из-за блокировки польскими дальнобойщиками границы со страной, передаёт The New York Times. Более того, глава комитета Верховной рады по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко предупреждает, что блокада приведёт к снижению прогнозируемого экономического роста Украины на 1% в 2023 году. Однако Варшава по-прежнему призывает восстановить систему выдачи разрешений украинским перевозчикам, а в Брюсселе дают понять, что система восстановлена не будет.

Блокада польскими дальнобойщиками границы с Украиной начинает сказываться на украинских солдатах, затрудняя поставки военных грузов на передовую, сообщает The New York Times.

Украинский солдат Александр рассказал изданию, что его подразделение, в частности, ждёт доставки двух приборов ночного видения, застрявших в многокилометровой пробке на границе. Он обвинил блокирующих её перевозчиков в полной оторванности от реальности, заявив, что они «омывают руки в крови людей, которые ждут необходимой помощи». Военный уточняет, что эта блокада лишь усиливает ощущение того, что Украину покидают.

Как напоминает The New York Times, протестующие требуют, чтобы Европейский союз восстановил систему получения разрешений для украинских дальнобойщиков, которая была отменена после начала российской спецоперации на Украине. Впрочем, в Брюсселе называют требование неприемлемым.

«При сильном политическом руководстве всё это можно было бы исправить. Экономическая боль, которую ощущают польские и другие водители грузовиков, требует адресной помощи: как раз та проблема, где Европейский союз мог бы быть полезен», — считает старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас, указывая на выход из-под контроля мелких споров по поводу правил.

Но по мере того как блокада затягивается на второй месяц, неспособность Брюсселя решить проблему усугубляется внутренней политикой Украины и её соседей, расходящимися деловыми интересами сторон, бурными эмоциями и российской пропагандой. Процесс поиска компромисса осложняется тем, что Польша находится в процессе формирования нового коалиционного правительства после парламентских выборов.

На этом фоне проблема, вместо того чтобы приблизиться к разрешению, только расширяется: польские фермеры заблокировали четвёртый пограничный переход. По данным украинских официальных лиц, по состоянию на 6 декабря по обе стороны польской границы застряло около 2950 грузовиков, ещё 650 стоят на границе со Словакией и 750 ожидают въезда на Украину из Венгрии.

В понедельник Киев и Варшава договорились открыть контрольно-пропускной пункт для нескольких грузовиков, выезжающих с Украины. Однако Польша, наряду с ассоциациями грузоперевозчиков из ряда других стран, по-прежнему призывает Европейский союз восстановить систему получения разрешений.

Посол Украины в Варшаве Василий Зварич заявил, что переговоры продолжаются и есть надежда, что сторонам удастся достичь компромисса. Однако Зварич подчеркнул, что возвращать необходимость получения разрешений для украинских перевозчиков во время российской спецоперации нельзя. Ожидается, что в пятницу польские и украинские официальные лица встретятся за закрытыми дверями, чтобы провести переговоры и посмотреть, смогут ли они найти способ положить конец блокаде.

При этом во вторник комиссар Европейского союза по транспорту Адина Валеан дала понять, что система выдачи разрешений восстановлена не будет, несмотря на требования польских протестующих.

Тем временем, подчёркивает The New York Times, глава комитета Верховной рады по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко предупреждает, что блокада приведёт к снижению прогнозируемого экономического роста Украины на 1% в 2023 году в связи с нарушением цепочек поставок.