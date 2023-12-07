Responsible Statescraft: в США спохватились по поводу американского оружия в Израиле

Группа влиятельных сенаторов-демократов обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием усилить контроль за использованием Израилем американских вооружений, чтобы уменьшить ущерб гражданскому населению в Газе, сообщает Responsible Statescraft. Как отмечает издание, это письмо стало одним из самых сильных заявлений союзников Байдена в сенате о подходе американской администрации к ближневосточному конфликту.

Администрация Байдена должна предпринять шаги по усилению контроля за американским оружием, поставляемым Израилю, чтобы уменьшить ущерб гражданскому населению в Газе, заявила группа влиятельных сенаторов-демократов в новом открытом письме президенту Джо Байдену. «Израиль является партнёром США, и мы должны обеспечить подотчётность за использование американского оружия, которое мы предоставили нашему союзнику», —написала группа законодателей, в которую вошли сенатор Элизабет Уоррен , Берни Сандерс и Тим Кейн.

Как пишет Responsible Statescraft, это письмо стало одним из самых сильных заявлений союзников Байдена в сенате о подходе американской администрации к ближневосточному конфликту. По данным палестинских официальных лиц, в результате поддерживаемой США израильской военной операции погибло более 16 тыс. палестинцев, 70% из которых были женщинами или детьми, напоминает издание. Заявление прозвучало на фоне рассмотрения конгрессом крупного пакета финансирования, включающего $14 млрд на военную помощь Израилю.

Сенатор Крис Ван Холлен объявил в среду, что планирует внести поправку к законопроекту, которая потребует, чтобы все оружие, отправляемое в рамках этого пакета, использовалось в соответствии с законодательством США и международным правом. Сандерс, тем временем, пошёл дальше своих коллег и заявил, что выступает против пакета в его нынешнем виде, поскольку США не должны помогать «правому, экстремистскому правительству Нетаньяху продолжать его нынешнюю военную стратегию».

В письме, направленном Уоррен, законодатели подчёркивают воздействие, которое израильская кампания бомбардировок оказала на Газу, оглашая список предполагаемых нарушений прав человека, совершенных израильскими вооружёнными силами. Опираясь на сообщения прессы, сенаторы заявляют, что Израиль нанёс удары по гражданским лицам в «безопасных зонах», куда им было приказано эвакуироваться, убил более 100 мирных жителей в результате нападений на лагерь беженцев и нанёс удары по больницам.

Законодатели также выразили обеспокоенность по поводу конкретного оружия, которое США продолжают поставлять Израилю, включая артиллерийские снаряды, которые якобы использовались при неизбирательных атаках. Письмо заканчивается серией вопросов к администрации о том, какие гарантии предоставил Израиль в отношении использования американского оружия и как США реагируют на утверждения о причинении вреда гражданскому населению израильскими силами.