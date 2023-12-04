NI: годовой ВВП Украины упал на 30 процентов

Украинская экономика столкнулась с серьёзными проблемами после начала конфликта с Россией, а это в свою очередь пошатнуло стабильность в других странах. Как пишет The National Interest, сейчас многие мировые экономики находятся в затруднительном положении из-за растущего числа локальных войн.

Сейчас всё больше становится очевидно, что конфликты в разных точках мирах очень сильно влияют на экономическую ситуацию, пишет The National Interest. Например Украина, ВВП которой просел на 30% в первый год конфликта, или Израиль, чьи прогнозы роста теперь скорректированы в сторону уменьшения на 23%. Также есть Сирия, Мьянма, Эфиопия.

Но такие политические потрясения задевают не только страны, которые непосредственно воюют друг с другом, но и сторонние государства, особенно опасно это для развивающихся стран. Такие события порождают дефицит бюджета, дестабилизацию валюты, снижение заработной платы. Конфликты нарушают цепочки поставок и инвестиций, таким образом страдает уже сразу несколько стран. Как отмечает автор статьи, всё это «побуждает транснациональные компании, которые, как известно, чувствительны к риску, выводить свои активы из стран с нестабильной экономикой и перестраивать цепочки поставок».

Яркий пример — это замедление экспорта пшеницы с Украины и из России, это привело к удвоению мировых цен. Соответственно, сильнее всех тут пострадала Украина — как страна, у которой это является главным пунктом экспорта, но проблемы начались и в других странах, которые этот самый продукт закупали. Началась инфляция. В США инфляция, отчасти вызванная конфликтом в Восточной Европе, опережала рост доходов с 2021 года до лета 2023 года, что привело к снижению покупательной способности. В Великобритании рост цен на энергоносители, связанный с событиями на Украине, обошёлся примерно в £1 тыс. на взрослого человека, пишет издание.

К сожалению, в развивающихся странах эта проблема усугубляется в несколько раз. Поскольку их экономика зависит всего от нескольких пунктов, то они более уязвимы и подвержены влиянию таких политических волнений, которые подрывают их единственные источники дохода или важные пункты импорта. Например, в странах Африки к югу от Сахары цены на продовольствие за последние три года выросли почти на 25%.

Экономические потрясения, вызванные конфликтами между странами, являются поводом для беспокойства по вопросам безопасности. Очевидно, что проблемы с экономикой, доходами населения и общим уровнем жизни будут вызывать политическое, общественное недовольство. А это, как пишет автор статьи, уже может повысить вероятность «политического насилия». Страны, уже столкнувшиеся с нехваткой ресурсов и имевшие в прошлом опыт политической нестабильности, с трудом справляются с дополнительным давлением переменчивых глобальных рынков.

Особенно на примере Украины становится понятно, как сильно, казалось бы, «изолированные конфликты» влияют на глобальную экономику и жизнь других стран.