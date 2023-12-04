Экс-аналитик ЦРУ: Украине не помогут никакие деньги и оружие — чем раньше Запад это поймёт, тем лучше

США пора понять, что нет таких денег и чудо-оружия, которое помогло бы им выиграть на Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue works. Это осознание могло бы сохранить жизни сотни тысяч украинцев, однако США этого никогда не допустят. Сравнивая конфликты на Украине и в Газе, аналитик отметил, что это абсолютно разные вещи: пока Израиль уничтожает мирное население, у России другая цель — она поражает только военные объекты.

Учитывает ли внешняя политика США все те трудности, с которыми они могут столкнуться на Украине?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Нет. США живут в иллюзии того, что они могут купить себе выход из этих проблем. Но нет таких денег, нет такого количества военной мощи и нет такого чудо-оружия, которое они могли бы направить на Украину, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Более того, если бы они отказались от финансирования конфликта, это вынудило бы Украину сдаться. А если бы они сдались, то в итоге спасли бы жизни, вероятно, ещё 150—300 тысяч солдат. Но этого не произойдёт. Украина будет продолжать закидывать своих солдат в эту мясорубку. Они будут продолжать умирать, а Украина будет ослабевать с каждой каплей крови, уходящей в землю. А Россия продолжит их убивать.

Год назад они пытались вести переговоры и даже договорились о сделке, которая была бы очень выгодной для Украины. Что ж, сделка расторгнута. Шанс упущен, и его не вернуть. И я не думаю, что Россия пойдёт на уступки. Они потребуют от Украины безоговорочной капитуляции.

Если сравнивать этот конфликт с действиями Израиля в Газе, что вы можете сказать по этому поводу?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Ни о каком сравнении не может быть и речи. Это как день и ночь. Израильтяне демонстрируют бесцеремонное пренебрежение к мирным жителям. Они ежедневно стреляют и убивают безоружных палестинцев. И это сильно отличается от того, что сделали русские, когда начали боевые действия на Украине. В первый же день они заявили, что не поразят ни одной гражданской цели и будут убеждаться, что бьют только по военным объектам. А когда они были не до конца уверены, они игнорировали цель.

Конечно, не обошлось без жертв среди мирного населения. Я не утверждаю, что таких случаев не было. Но явно не в таких масштабах, как то, что мы наблюдаем в Газе со стороны Израиля. Русские очень дисциплинированны. Поэтому это и называется специальной военной операцией. Если бы это была полномасштабная война, мы бы увидели захват Киева, массированные бомбардировки, разрушение городов, уничтожение инфраструктуры и полное отсутствие заботы о мирных жителях. Но этого не наблюдается. Россия очень сдержанна. Её целью является ослабление и уничтожение украинской армии.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2023 года.