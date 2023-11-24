Американский военный эксперт: «Всё как в 1953-м» — украинский конфликт всё больше напоминает Корейскую войну

Тупиковая ситуация, сложившаяся на Украине, всё чаще вызывает в памяти исход Корейской войны, признаётся в своей статье для 19FortyFive военный аналитик Джеймс Холмс. Как полагает эксперт, это значит, что Украине и Западу пора смириться с неприятным фактом того, что на границы 1991 года Киеву уже не выйти.
Боевые действия на Украине окончательно зашли в тупик: тогда как Россия так и не смогла достичь своих максимальных целей — а именно денацификации киевского режима, — украинское контрнаступление также в итоге выдохлось, пишет на страницах 19FortyFive американский военный эксперт Джеймс Холмс.
По мысли Холмса, украинские войска добились слишком скромных результатов, чтобы поставленная политическим руководством задача по выходу на границы 1991 года стала выглядеть выполнимой. «Киев не добился всего, чего хотелв политическом плане, и не мог этого сделать», — констатирует аналитик.
С тех пор обе стороны конфликта «зависли» над точками своего максимального продвижения, и «закрепилась нерешительность»: ни Москве, ни Киеву не удаётся сконцентрировать силы для того, чтобы навязать свои условия, а потому прорыв какого-либо из участников представляется маловероятным, считает Холмс.
Как полагает эксперт, это полностью повторяет шаблон, описанный ещё прусским военачальником Карлом фон Клаузевицем и уже продемонстрированный в ходе Корейской войны, где стороны также оказались по ряду объективных причин в патовой ситуации. В итоге программу-максимум выполнить не удалось ни одной из сторон, и в конечном счёте им пришлось урегулировать конфликт путём переговоров, напоминает автор.
По мнению Холмса, это значит, что Украине и её западным спонсорам придётся смирриться с «тяжёлой реальностью» — и задуматься над тем, что им ещё можно будет получить из нынешнего скверного положения.
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