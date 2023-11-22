AP: почти половина американцев считают, что США тратят на помощь Украине слишком много

В то время как американские конгрессмены обсуждают вопрос выделения дополнительной военной помощи Украине, почти половина населения Соединённых Штатов считает, что страна тратит слишком много на помощь Киеву, сообщает Associated Press.

Опрос, проведённый агентством совместно с Центром исследований по связям с общественностью NORC, показал, что 45% респондентов в США считают, что стране следует по меньшей мере сократить объёмы оказываемой Украине помощи. Впрочем, отмечается, что в октябре подобного мнения придерживались 52% опрошенных, а значит, оппозиционные в отношении поддержки Киева настроения в обществе немного сократились.

В целом меньше половины — 48% респондентов — одобряют предоставление вооружения Украине, и только примерно 4 из 10 американцев выступают за отправку Киеву бюджетного финансирования.

Столь значительное число людей, которые считают, что объём помощи является чрезмерным, во многом позволяет объяснить позицию консервативных представителей Республиканской партии в конгрессе. Эти политики отвергают попытки президента Джо Байдена одобрить очередной пакет помощи Киеву, утверждая, что средства следовало бы потратить на внутренние приоритеты.

«Мне кажется, мы тратим слишком много денег на Украину, когда у нас есть свои проблемы здесь, на нашей собственной земле, с которыми нам нужно разобраться», — заявил один из респондентов, 40-летний Эрик Монделло, из штата Колорадо. Он призвал правительство отдать приоритет своим гражданам, в первую очередь обеспечив медицинское обслуживание ветеранов и решить проблему бездомности.

38% респондентов отметили, что текущие расходы составляют «примерно нужную сумму», что немного больше, чем в октябре, когда так счёл 31% респондентов. Одна из тех, кто придерживается этого мнения, 69-летняя Пола Грейвс, заявила, что, по её мнению, США играют ведущую роль на мировой арене и так и должно продолжаться. При этом 45% опрошенных с этим не согласны, утверждая, что Соединённые Штаты должны быть менее вовлечены в решение мировых проблем. Как напоминает Associated Press, ещё в сентябре так считали всего 33%.

Некоторые из опрошенных заявили, что были бы более склонны поддержать помощь Украине в случае возможности США контролировать, как страна используют эти средства, и понимать, как долго ещё будет оказываться поддержка.

Как напоминает Associated Press, в октябре администрация Байдена направила в конгресс запрос о выделении более $61 млрд на помощь Украине. Однако пока все усилия Белого дома сталкиваются с сопротивлением со стороны консервативных членов Республиканской партии в палате представителей конгресса. Там называют условием одобрения мер поддержки Украины, если она не будет включать в себя решения по пограничной безопасности США.

По мнению сенатора от Республиканской партии Джона Тьюна, законодатели продолжат работать над пакетом мер по этим двум вопросам во время каникул по случаю Дня благодарения и не будут ждать до середины января, когда нужно будет вновь принять финансирование работы федерального правительства. Впрочем, основным камнем преткновения является не сенат, а палата представителей, где новый спикер Майк Джонсон ранее, ещё будучи рядовым членом нижней палаты конгресса, голосовал против помощи Украине.