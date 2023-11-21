Focus: Столтенберг обеспокоен стремлением Боснии к расколу на фоне роста российского влияния

В ходе визита в Сараево генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с «сепаратистской и раскольнической риторикой», а также иностранным вмешательством в дела Боснии — в том числе со стороны России, сообщает журнал Focus. По его словам, подобные тенденции подрывают стабильность в стране и затрудняют проведение реформ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно выразил озабоченность растущими сепаратистскими устремлениями в Боснии и усилением влияния России в этой стране, пишет немецкий журнал Focus.

По данным издания, соответствующее заявление он сделал во время своего визита в Сараево на фоне растущих опасений сербских лидеров по поводу возможного раскола и отделения части страны.

Как сообщается в статье, Столтенберг обеспокоен «сепаратистской и раскольнической риторикой, а также... иностранным вмешательством, в том числе со стороны России». Он подчеркнул, что подобные тенденции подрывают стабильность в стране и затрудняют проведение реформ. Генеральный секретарь НАТО также призвал всех политических лидеров работать над сохранением единства, созданием национальных институтов и содействием примирению.

Босния вышла из войны 1992—1995 годов с федеративным устройством, объединяющим республику с преобладанием сербов с федерацией хорватов и боснийцев-мусульман. Сейчас страна находится в сложном положении, пишет немецкий журнал. Особую проблему представляют экономический застой и массовый отток населения.

После войны НАТО разместило в Боснии около 60 тыс. военнослужащих, которых в 2004 году сменили миротворческие силы ЕС, так называемые EUFOR. В прошлом году численность этих сил была увеличена почти вдвое в связи с опасениями распространения нестабильности с Украины на Западные Балканы.

Столтенберг заявил о решительной поддержке НАТО миссии EUFOR и подчеркнул стремление альянса не допустить появление «вакуума безопасности» в Боснии и Герцеговине, сообщает немецкий журнал Focus.