Focus: на фоне военных неудач украинцы утрачивают доверие к Зеленскому

Доверие украинцев к своим властям стремительно падает, рассказывает Focus. Оно сократилось с 74% в мае этого года до 39% — в октябре, о чём свидетельствуют данные Киевского международного института социологии. К таким переменам привели неудачи ВСУ на поле боя, а также ослабление поддержки со стороны Запада. Теперь граждане всё чаще задаются вопросом: «Кто виноват в сложившейся ситуации?»

Настроения в украинском обществе начали резко меняться, сообщает Focus. На смену оптимизму по поводу возможного прорыва ВСУ на фронте пришли пессимизм, низкий моральный дух и утрата доверия к властям. Надежды на военные успехи не оправдались. К тому же граждан волнует ослабление поддержки со стороны Запада.

В связи с этим украинцы настраиваются на затяжной конфликт и всё меньше доверяют нынешнему правительству, продолжает немецкое издание. Уровень доверия упал с 74% в мае 2023 года до 39% — в октябре. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии. Директор института Антон Грушецкий говорит, что граждан тревожит неопределённость и они всё чаще задаются вопросом: «Кто виноват в сложившейся ситуации?»

При этом в киевском военном руководстве открыто признают, что на поле боя установился пат. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что конфликт зашёл в тупик. По его словам, прорыв на фронте очень маловероятен. Но чуть позже Владимир Зеленский его заявление опроверг, подчеркнув, что «ситуация не патовая».