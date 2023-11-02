Newsweek: США сами начали бы СВО при антиамериканском перевороте в Мексике

Для США конфликт на Украине — это военные действия по осознанному выбору, в значительной мере спровоцированные безрассудной американской политикой. Как пишет автор Newsweek, если бы президента Мексики сместили в результате переворота, поддержанного Китаем, а потом новый мексиканский режим начал бы стремиться к созданию военного альянса с Пекином, Вашингтон отреагировал бы на это точно так же, как и Москва.

Решимость Джо Байдена помогать и Украине, и Израилю наталкивается на усиливающееся сопротивление фракции республиканцев, которые желают поддерживать только Израиль. Попытка разделить два конфликта может быть сорвана в сенате. Там не только демократы согласны с оценкой президента, который сказал: «Нападение на Израиль похоже на 20 месяцев военных действий, трагедии и жестокости, которые испытывает на себе народ Украины». Однако, как считает учредитель и редактор издания The American Conservative Скотт Макконнелл, американский президент ошибается.

Как он пишет в статье для Newsweek, на самом деле война в Газе и конфликт на Украине не похожи. Они сильно различаются между собой как по стратегической значимости, так и по нравственному наполнению.

Для США конфликт на Украине — это военные действия по осознанному выбору, в значительной мере спровоцированные безрассудной американской политикой. Америке не нужно было осуществлять финансовое и символическое вмешательство во внутриукраинскую борьбу и выступать на стороне самой антироссийской фракции, как это сделала администрация Обамы во время «майдана». Россия, которая сегодня далеко не такая слабая, как в 1990-е годы, громко жаловалась на американское вмешательство, а в 2014 году перешла от слов к делу, в результате чего Крым* вошёл в состав России.

Однако поскольку при президенте Байдене военное сотрудничество между НАТО и Украиной ещё больше усилилось, Россия стала возражать ещё активнее и резче. Но её требования были проигнорированы, поэтому специальная военная операция и длящиеся уже 20 месяцев боевые действия были вполне предсказуемыми.

Представьте себе на минутку, что избранного президента Мексики смещают в результате переворота, поддержанного Китаем, а потом новый мексиканский режим начинает стремиться к созданию военного альянса с Пекином. Вашингтон отреагировал бы на это точно так же, как и Москва, проводит аналогию автор материала.

Он считает, что США могли поддержать Украину иначе, не раздражая Москву. Соединённые Штаты вполне могли сказать Киеву: «Мы желаем вам всего наилучшего, но вы сами являетесь гарантами собственной свободы». Украина пошла бы на диктуемые географией уступки, и сотни тысяч молодых украинцев были бы сегодня живы и здоровы.

Поступи США таким образом, и Россия не боялась бы, что Вашингтон твёрдо настроен на смену режима в Москве. Она бы не чувствовала себя обязанной противодействовать Америке везде, где это возможно, прежде всего на Ближнем и Дальнем Востоке.

«Вооружённый конфликт на Украине — это яркий пример того, как Соединённые Штаты, а точнее небольшая часть американской элиты, получающая выгоду от расширения НАТО, отправилась за границу в поисках проблем и получила их», — уверен автор материала.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).