Тулси Габбард: демократы защищают не американский народ, а исламистов

Демократической партии США плевать на американских граждан — партийная элита, пренебрегая их безопасностью, по-прежнему не может обеспечить сохранность границ, из-за чего на территорию Америки уже начинают проникать исламисты, заявила в эфире Fox News подполковник запаса армии США и внештатный обозреватель канала Тулси Габбард. По мнению Габбард, демократы фактически выгораживают потенциальных террористов, а аппарат госбезопасности применяют не против них, а против своих же граждан.

А прокомментирует для нас всё это внештатный обозреватель Fox News, подполковник запаса армии США и экс-член Демократической партии Тулси Габбард, которая выходит с нами на связь.

Когда вы слышите о том, что в нашу страну попадает такое огромное число людей из Сирии, Ирана, России и Китая — а пускает их к нам Джо — и о том, что Китай гектарами скупает сельхозугодья, пастбища и земли рядом с военными объектами; когда видите, какую политику проводит Байденн на границе, как он продаёт нашу энергетическую безопасность, как плюет на правопорядок; когда видите весь этот хаос в мире... Тулси, что вообще случилось с партией, которая когда-то была для вас родной? Вы хоть что-то из этого списка поддерживаете? Мне вот кажется, что нет.

ТУЛСИ ГАББАРД, внештатный обозреватель Fox News: Нет, не поддерживаю. Это и есть одна из главных причин, которые заставили меня покинуть ряды Демократической партии: уже довольно давно стало ясно, что демократов безопасность американских граждан не интересует и они превратились в защитников тех самых исламистов.





И Шон, не могу не отметить, что для таких американцев, как я, для тех, кто пошёл на военную службу из-за устроенного исламистами на нашей земле теракта 11 сентября — а нас таких много, — это всё становится страшным оскорблением. Я трижды принимала участие в операциях в зонах боевых действий на Ближнем Востоке и в Африке, и мне известно, насколько серьёзную угрозу представляют такие исламисты. Но демократическим элитам плевать, им плевать. Они берут и открывают наши границы, а мы ведь знаем наверняка, что такие исламисты-террористы этим пользуются. А нашу инфраструктуру госбезопасности, наш разведаппарат они перенаправляют — но не на террористические угрозы, которые подходят к нашим границам и возникают в других местах, а на американских же граждан, на людей, которых они же объявили потенциальными внутренними террористами, экстремистами — так называют тех, кто поддерживает экс-президента Дональда Трампа, — или на консерваторов.





И я очень хотела бы подчеркнуть — и Сара об этом уже упоминала, но это важно: нам известно, что у Ирана имеются на территории США «спящие ячейки», и в отличие от «Аль-Каиды»* у них есть доступ и техническое оборудование для того, чтобы провезти в страну радиоактивные вещества, и, возможно, они уже его провезли. Теперь они ждут, пока их «активируют» — и, если это произойдёт, они могут организовать прямо здесь, прямо у нас дома такие теракты, на фоне которых 11 сентября покажется незначительным событием.





Итак, то, насколько в серьёзной ситуации мы оказались — результат ошибок нынешней администрации и демократических элит, того факта, что им плевать и на нас, и на нашу безопасность. Вот, с чем мы сейчас имеем дело.

Дата выхода в эфир 30 октября 2023 года.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

