NYT: лицемерие Запада вызывает недовольство у стран глобального Юга

По отношению к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке Запад применяет двойные стандарты, чем недовольны страны глобального Юга. Как пишет The New York Times, такое лицемерие только усилит раскол между развитыми и развивающимися странами и усложнит соблюдение антироссийских санкций.

Уже 20 месяцев администрация Байдена пытается застолбить за собой моральное превосходство над Россией, осуждая её за действия на Украине. Как пишет The New York Times, это нашло живой отклик почти по всему Западу, но в других частях света видят лишь конфликт сверхдержав и отказываются участвовать в санкциях или изолировать Россию иным образом. Сегодня, когда Израиль обстреливает сектор Газа, в результате чего с 7 октября погибло более 4 300 человек, своей поддержкой администрация Байдена рискует подорвать свои же попытки завоевать мировое общественное мнение.

Как продолжают авторы материала, в своей речи в Овальном кабинете президент Байден связал воедино американскую поддержку Украины и Израиля, подчеркнув, что обе эти демократии борются с врагами, твёрдо нацелившимися «полностью их уничтожить». Но контрнаступление Израиля на сектор Газа, его угрозы провести наземное вторжение и безоговорочная поддержка со стороны ключевого союзника — Америки, вызвали обвинения в лицемерии.

В ближневосточном контексте это само по себе и не новость. Но этот двойной кризис противоречит желанию Вашингтона заручиться глобальной поддержкой, чтобы изолировать и покарать Россию за спецоперацию на Украине. В результате ближневосточный регион превращается в новый фронт борьбы за влияние на глобальном Юге, где Запад всё чаще противопоставляется России и Китаю.

«Война на Ближнем Востоке вобьёт клин между Западом и странами вроде Бразилии или Индонезии, ключевыми колеблющимися государствами глобального Юга, — сказал председатель нью-йоркской Евразийской группы по оценке рисков Клиффорд Купчан. — Это ещё больше усложнит международное сотрудничество по Украине, в частности обеспечение санкций против России».

Индонезийский президент Джоко Видодо осудил «продолжающуюся несправедливость по отношению к палестинскому народу». Война в Газе лишь усугубит глобальную ситуацию, сказал он. По его мнению, если украинский конфликт затормозил экспорт пшеницы, то этот конфликт грозит скачком цен на нефть.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своё время раскритиковал поставки американского оружия Украине как «поощрение» боевых действий, но на сей раз обвинил в конфликте обе стороны и предложил выступить посредником. В качестве временного президента Совета Безопасности ООН в этом месяце Бразилия разработала резолюцию о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа, в которой также прямо осуждаются «отвратительные террористические атаки ХАМАС». Однако США наложили вето, поскольку в резолюции не упоминалось право Израиля на самооборону, и посол Бразилии в ООН Сержиу Франса Данезе выразил разочарование.

«Сотни тысяч мирных жителей в секторе Газа больше не могут ждать, — сказал он. — Они и так уже прождали слишком долго».

Арабские лидеры, в том числе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан аль-Сауд, в выступлениях на Каирском мирном саммите раскритиковали двойные стандарты.

«В любом другом случае нападение на гражданскую инфраструктуру и преднамеренное лишение всего населения еды, воды и предметов первой необходимости было бы осуждено, а виновные наказаны, — сказал король Абдалла. — Международное право теряет какую бы то ни было ценность, если применяется избирательно».

Палестинцы раскритиковали западные столицы за отсутствие возмущения по поводу бомбардировок Газы, хотя российские ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре они прежде назвали «варварством» и «преступлением против человечности».

Когда конфликт на Украине только разразился, палестинцы пришли в восторг от жёсткой позиции западных столиц, сказал палестинский политический обозреватель из Рамаллы Нур Оде.

«Но, похоже, лишь «чужая» оккупация плоха, а «своим» можно», — посетовал он.

Судьба Палестины уже давно находит живой отклик на глобальном Юге, поэтому война в Газе лишь усугубила недовольство в Африке, Азии и Латинской Америке. Там считают, что Запад относится к Украине особым образом, потому что этот конфликт развернулся в Европе. Они недовольны, что на вооружение Украины тратятся огромные средства, а цели международного развития игнорируются.

Наконец, есть мнение, что Запад «больше печётся об украинских беженцах и страданиях украинского гражданского населения, чем о судьбе народов Йемена, Газы, Судана и Сирии», сказала берлинский аналитик по Евразии из Центра стратегических и международных исследований Ханна Нотте.

Это объясняет, почему Западу не удалось убедить такие страны, как Индия и Турция, поддержать санкции против России. Учитывая ситуацию в секторе Газа, едва ли эти усилия увенчаются успехом в ближайшее время.

«Это огромная головная боль для западных дипломатов, потому что в этом году они и так потратили немало сил в попытке очаровать глобальный Юг, — сказал директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн. — В течение всего года мы наблюдаем среди членов ООН ослабление поддержки и интереса к Украине».

В Европе дискуссия развернулась главным образом в социальных сетях: многие критикуют Европу за лицемерие и разные подходы к конфликтам на Украине и в секторе Газа, но лишь немногие политики высказываются во всеуслышание. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт написал в соцсетях, что основная часть мира видит в политике Запада двойные стандарты.

«Справедливо это или нет — это другой вопрос, но нам придётся с этим разобраться», — написал он.