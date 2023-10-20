Вашингтон продолжает рисковать политической и социальной стабильностью Германии ради Украины, пишет South China Morning Post. Германия, идя на поводу у Вашингтона и НАТО, ослабляет собственную экономику, разрушает стабильную и мирную внутреннюю политику и порождает экстремизм, констатирует издание.

«Если бы политика была шахматами, пожертвовали бы вы ладьёй ради пешки?» — задаётся вопросом обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Тем не менее всё больше политологов задаются вопросом, почему Вашингтон продолжает рисковать политической и социальной стабильностью Германии ради Украины, отмечает журналист.

По его словам, Германия, идя на поводу у Вашингтона и НАТО, ослабляет собственную экономику, разрушает стабильную и мирную внутреннюю политику и порождает экстремизм. По данным Международного валютного фонда, в этом году экономический рост будет наблюдаться во многих странах, но не в Германии. Это объясняется тем, что Германия — страна-экспортёр, по которой сильно ударили ослабление мировой торговли в целом, а также дистанцирование от Китая и крах системы поставок энергоресурсов из России.

Кроме того, как напоминает автор статьи, Берлин фактически отказался от расследования подрыва российских газопроводов, считавшихся ключевыми элементами немецкой инфраструктуры. Учитывая последствия, к которым мог бы привести поиск настоящих виновников преступления, неудивительно, что немцы или любое другое европейское правительство не захотели вникать в это слишком глубоко.

«Но как могли бы взглянуть на это обычные немецкие избиратели; могли бы они теперь прийти к выводу, что их лидеры действительно жертвуют своими собственными национальными интересами ради иностранных?» — замечает журналист.

На этом фоне неудивительно, что левоцентристы и правоцентристские партии – христианские демократы, социал–демократы, либералы и зелёные — теряют поддержку избирателей. Вместо них происходит подъём крайне левых и крайне правых.



«Люди думают, что Запад вводит санкции против России. Возможно, на самом деле, он вводит санкции против самого себя, и конкретно против Германии», — делает вывод издание.