RS: США лучше бы заручиться поддержкой России и Китая, чтобы урегулировать конфликт на Ближнем Востокe

Своим авторитетом и влиянием на Ближнем Востоке Россия и Китай могли бы помочь США добиться урегулирования палестино-израильского конфликта и предотвратить его разрастание по всему региону, пишет Responsible Statecraft. В случае дальнейшего обострения ситуации существует опасность того, что продолжающееся вооружённое противостояние втянет Вашингтон и Москву в боевые действия на противоположных сторонах, а Китай будет оказывать помощь России.
Конфликт на Ближнем Востоке несёт две серьёзные угрозы Соединённым Штатам. Во-первых, это смертельная угроза Израилю, которая может возникнуть в результате совместного нападения на него со стороны ХАМАС, «Хезболлы» и Ирана (особенно если ему поможет Россия), и возобновление интифады. Во-вторых, существует опасность того, что такой региональный конфликт втянет США и Россию в боевые действия на противоположных сторонах, а Китай окажет помощь России, пишет Responsible Statecraft.
Предотвращение обеих ситуаций имеет решающее значение как для собственной безопасности Америки, так и для Израиля, что в значительной степени зависит от помощи Китая и России по сдерживанию своих партнёров в регионе в обмен на сдержанность Израиля в секторе Газа.
Наиболее вероятным путём к этой двойной опасности было бы начало полномасштабного наземного вторжения Израиля в сектор Газа, к которому ХАМАС почти наверняка готов и которое, вполне возможно, изначально намеревался спровоцировать. Вторжение неизбежно повлечёт за собой продолжительные городские бои и огромные жертвы среди гражданского населения, что приведёт к обширному возмущению в регионе. Это может вызвать военный ответ со стороны «Хезболлы», что, в свою очередь, будет оказывать мощное давление на Иран с целью вынудить Тегеран поддержать своего ливанского партнёра.
Северный фронт между Израилем и поддерживаемой Ираном «Хезболлой» также вполне может распространиться на Сирию, втянув Россию или даже Турцию непосредственно в боевые действия. Ни одна из этих сторон не стремится к прямому боестолкновению с Израилем, поскольку нападение ХАМАС уже застало Иран врасплох, Россия полностью поглощена украинским конфликтом, а Турция потеряет рычаги влияния, которыми она пользуется, лавируя между США, Европой, Россией и региональными игроками к югу от её границ. Тем не менее обстоятельства могут вынудить эти государства сделать выбор, которого они предпочли бы избежать.
Выбирая между Китаем и Россией, Соединённым Штатам будет легче заручиться помощью Пекина. Китай может больше всего потерять от расширения масштаба регионального конфликта, который может поставить под угрозу доступ к запасам нефти, привести к скачку цен на энергоносители и подорвать международную торговлю, от которой зависит экономика Поднебесной. Кроме того, Китай также мог бы выиграть от сотрудничества с Соединёнными Штатами по сдерживанию кризиса и стабилизации региона, укрепив свой престиж на мировой арене и успокоив Америку, которая опасается, что Пекин намерен «дестабилизировать» международный «порядок».
Вашингтон не захочет отдавать ведущую роль в регионе Китаю, хотя Китай уже играет такую роль, независимо от желания США, о чём свидетельствует его содействие саудовско-иранскому сближению. Успешное сотрудничество с Китаем на Ближнем Востоке ознаменовало бы возврат к предыдущим заявлениям США о том, что Вашингтон надеется, что на мировой арене Пекин станет «ответственной заинтересованной стороной», а не врагом.
С Россией дела обстоят сложнее, поскольку у Москвы хорошие отношения как с Израилем, так и с Ираном, и она воевала бок о бок с «Хезболлой» в Сирии. Вдобавок, уровень враждебности и недоверия, который нарастал задолго до украинского конфликта, между США и Россией зашкаливает. Очевидно, что у России есть сильное искушение создать проблемы для Америки и воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить свои связи с Ираном, арабским миром и странами Глобального Юга за счёт США.
К счастью для США, у Москвы также есть причины беспокоиться по поводу углубления конфликта на Ближнем Востоке. Прежде всего, Россию уже давно беспокоит тема исламского терроризма. После событий 11 сентября в Москве возникло сильное ощущение единства интересов с США в борьбе с терроризмом. Вследствие такого восприятия общей угрозы политика Запада в Ливии и Сирии была встречена в России не только с яростью, но и с недоумением. Столкнувшись с очевидной опасностью исламистского экстремизма и ужасным примером войны в Ираке, российские аналитики не могли понять, как Запад мог последовать курсу, направленному на уничтожение ливийского и сирийского государства и расширение возможностей для распространения религиозного терроризма.
Возобновление хотя бы ограниченного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом является одновременно одним из путей к возможному более широкому урегулированию и крайне необходимо само по себе, потому что нынешний конфликт наверняка увеличит террористическую угрозу для Запада. В Европе уже начались теракты. США также необходимо возобновить переговоры с Россией о будущем Сирии, поскольку стратегия США по свержению политического режима уже давно потерпела крах.
Ни у России, ни у Китая нет достаточных рычагов принуждения, чтобы помешать «Хезболле» открыть северный фронт с Израилем в случае, если израильские военные предпримут полномасштабное вторжение в сектор Газа. Однако у Пекина и Москвы, вероятно, достаточно влияния, чтобы гарантировать Тель-Авиву, что сторонники ХАМАС не примут участия в боестолкновениях в обмен на некоторую меру сдержанности со стороны израильтян. США следует заручиться поддержской России и Китая, и тогда урегилировать конфликт на Ближнем Востоке будет легче, завершает Responsible Statecraft.