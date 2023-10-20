RS: США лучше бы заручиться поддержкой России и Китая, чтобы урегулировать конфликт на Ближнем Востокe

Своим авторитетом и влиянием на Ближнем Востоке Россия и Китай могли бы помочь США добиться урегулирования палестино-израильского конфликта и предотвратить его разрастание по всему региону, пишет Responsible Statecraft. В случае дальнейшего обострения ситуации существует опасность того, что продолжающееся вооружённое противостояние втянет Вашингтон и Москву в боевые действия на противоположных сторонах, а Китай будет оказывать помощь России.

Конфликт на Ближнем Востоке несёт две серьёзные угрозы Соединённым Штатам. Во-первых, это смертельная угроза Израилю, которая может возникнуть в результате совместного нападения на него со стороны ХАМАС, «Хезболлы» и Ирана (особенно если ему поможет Россия), и возобновление интифады. Во-вторых, существует опасность того, что такой региональный конфликт втянет США и Россию в боевые действия на противоположных сторонах, а Китай окажет помощь России, пишет Responsible Statecraft.

Предотвращение обеих ситуаций имеет решающее значение как для собственной безопасности Америки, так и для Израиля, что в значительной степени зависит от помощи Китая и России по сдерживанию своих партнёров в регионе в обмен на сдержанность Израиля в секторе Газа.

Наиболее вероятным путём к этой двойной опасности было бы начало полномасштабного наземного вторжения Израиля в сектор Газа, к которому ХАМАС почти наверняка готов и которое, вполне возможно, изначально намеревался спровоцировать. Вторжение неизбежно повлечёт за собой продолжительные городские бои и огромные жертвы среди гражданского населения, что приведёт к обширному возмущению в регионе. Это может вызвать военный ответ со стороны «Хезболлы», что, в свою очередь, будет оказывать мощное давление на Иран с целью вынудить Тегеран поддержать своего ливанского партнёра.