«Зеркальный» ответ Америке — WION объяснил, почему Россия отменила ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний

Хотя составленный в 1996 году Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подписали не все страны, обладающие таким оружием, до сих пор он помогал поддерживать фактический отказ от организации ядерных взрывов, передаёт WION. Однако российский парламент принял решение проголосовать за то, чтобы отозвать ратификацию этого соглашения. По словам президента Владимира Путина, это «зеркальный» ответ Америке, которая за все эти годы не смогла его ратифицировать, передаёт WION.

Российский парламент голосует за то, чтобы отозвать ратификацию Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот шаг происходит на фоне продолжающегося военного конфликта на Украине и углубляющегося раскола между Россией и Западом.



Что такое Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний? ДВЗЯИ — это договор, заключённый в 1996 году. Он запрещает проведение «любых испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов» где-либо в мире.



Какие страны его подписали и ратифицировали? Всего этот договор подписали 187 государств. Из девяти стран, обладающих ядерным оружием, его подписали и ратифицировали Великобритания, Франция, Россия.



Подписали, но не ратифицировали США, Израиль, Китай. Страны, которым ещё предстоит подписать или ратифицировать: Индия, Пакистан, Северная Корея.



Но имеет ли тогда данный договор какой-либо практический эффект? Да, на практике этот договор фактически создал норму, направленную против проведения ядерных испытаний.



Ни одна страна больше не проводила испытательных ядерных взрывов с 1990-х годов. Единственным исключением является Северная Корея, которая провела последнее из своих шести испытаний в 2017 году.



Что меняет Россия — и почему? Президент Владимир Путин заявил 5 октября, что Россия должна отозвать свою ратификацию ДВЗЯИ, чтобы «отзеркалить» статус, который имеют по отношению к этому договору Соединённые Штаты.



Дата выхода в эфир 19 октября 2023 года.